Otto Virtanen pelaa maailmanlistan viitosen kanssa viidenteen erään venynyttä kamppailua.
Otto Virtanen on lyönyt Ben Sheltonin ahtaalle Wimbledonin grand slam -tennisturnauksen avauskierroksella.
Suomalaisen ja yhdysvaltalaisen välinen ottelu on edennyt viidenteen erään erävoitoin 2–2. Virtanen vei ensimmäisen erän 6–4, mutta hävisi seuraavan 3–6 ja sitten kolmannen erän täpärästi 6–7 (8–10). Suomalainen kuitenkin korjasi taas neljännen erän nimiinsä tylysti 6–2.
Virtanen on kaksinpelin maailmanlistalla 140:ntenä, Shelton viidentenä. Wimbledonin kaksinpelissä Shelton on sijoitettu neljänneksi.
Virtanen eteni Wimbledonin pääsarjaan karsintojen kautta.