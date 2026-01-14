Gazan siviilihallintoa tulevaisuudessa hoitavan 15-henkisen asiantuntijakomitean kokoonpanosta on päästy sopuun.
Asiasta kertoi keskiviikkona Egyptin ulkoministeri Badr Abdelatty. Abdelatty sanoi toivovansa, että komitean kokoonpano päästään julkistamaan lähiaikoina ja että se voisi tämän jälkeen aloittaa toimintansa Gazassa.
Palestiinalaisista koostuvan komitean on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun kaistan hallinta siirtyisi kaavaillusti pois äärijärjestö Hamasilta.
Länsirantaa hallitseva palestiinalaishallinto kertoi antavansa tukensa muodostettavalle asiantuntijakomitealle, kertoo palestiinalainen uutistoimisto Wafa.
Hamas ja sen liittolaisjärjestö Islamilainen jihad olivat mukana palestiinalaisryhmittymien yhteislausunnossa, jossa annettiin tuki välittäjien pyrkimykselle muodostaa Gazan hallintotoimista vastaava komitea. Lausunnossa todettiin myös, että ryhmittymät pyrkivät luomaan olosuhteet, jotta komitea voi aloittaa toimintansa.
Komitean perustaminen on osa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhansuunnitelmaa. Trump on kertonut johtavansa Gazan väliaikaishallintona toimivaa niin sanottua rauhanneuvostoa.
USA:n erityislähettiläs: Toinen vaihe alkaa
Yhdysvaltain Lähi-idän erityislähettiläs Steve Witkoff julisti X-viestipalvelussa keskiviikkona, että Trumpin rauhansuunnitelman toinen vaihe on alkamassa ja että aselevosta siirrytään asiantuntijahallintoon, aseistariisumiseen ja jälleenrakennukseen.
– Yhdysvallat odottaa Hamasin täyttävän täysin velvollisuutensa, mukaan luettuna viimeisen panttivangin ruumiin välittömän palauttamisen, Witkoff kirjoitti viestissään.
Viime syksynä alkanut aselepo Hamasin ja Israelin välillä on ollut hauras. Molemmat osapuolet ovat syyttäneet toisiaan aseleporikkomuksista.