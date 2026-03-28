Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat ei välttämättä auta Nato-liittolaisiaan.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Heikki Autton (kok.) mielestä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreet Nato-lausunnot eivät anna syytä erityiseen huoleen.

Trump sanoi viime yönä Suomen aikaa, että Yhdysvallat ei välttämättä auta Nato-liittolaisiaan, vaikka siltä pyydettäisiin apua.

– Nämä tuoreimmat lausunnot eivät poikkea siitä, voi sanoa valitettavasta retoriikasta, jota Yhdysvaltain presidentti Trump on koko virkakautensa ajan viljellyt suhteessa Yhdysvaltain ja Naton suhteeseen, sanoo Autto MTV Uutisille.

Autton mukaan Yhdysvallat on tosiasiassa toiminut osana Natoa, ja esimerkiksi Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyö etenee hyvin.

Eri puheet ja teot

Autto uskoo, että Yhdysvallat on sitoutunut Natoon Trumpin virkakauden puheista huolimatta.

Autto sanoo, että viimeisimmät lausunnot liittyvät lähinnä siihen, että Yhdysvaltojen sota Persianlahden alueella ei ole edennyt toivotusti eivätkä eurooppalaiset liittolaiset ole voineet tulla avuksi sotatoimiin.

– Tämä on varmaan sellaista pettymystä, jota näillä lausunnoilla sitten puretaan, mutta en usko, että sillä on varsinaisesti Naton puolustusliitto-ulottuvuuteen vaikutusta, sanoo Autto.

Hän näkee Trumpin retoriikalla myös hyviä puolia.