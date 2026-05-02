KooKoon päävalmentaja Jouko Myrrä kertoi, miten joukkue nollasi Tappara-finaalisarjan ensimmäisen erän jännitykset pukukopissa. Hetki toimi avaimena jykevään 4–2-vierasvoittoon.

KooKoo ryösti kotiedun ja pääsee maanantaina sarjan ensimmäiseen kotiotteluunsa 1–0-johdossa. Etenkin toinen erä oli kouvolalaisilta vahva. Vielä avausperiodin aikana seurahistorian ensimmäinen finaaliottelu sai joukkueen hieman tutisemaan.

– Alkuun vähän jännitti ja väline ei ollut oikein hallussa. Ei pystytty pelaamaan kiekolla sellaista peliä kuin olisi pitänyt. Se siitä parani ja rentoutui loppua kohden. Ihan kelpo esitys, Myrrä sanoi lehdistön edessä.

Myrrän mukaan tilanne ja jännitys purettiin toteamalla, että KooKoo on käytännössä samalla viivalla SM-liigan modernin dynastian kanssa.

– Todettiin, että nyt molemmilla joukkueilla on kokemusta se 20 minuuttia. Lähdettiin siitä sitten rakentamaan, Myrrä hymähti.

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg kaipaa enemmän kamppailuvalmiutta. Hän avasi myös sitä, miksi muutti hyökkääjiensä peluutusta ottelun aikana.