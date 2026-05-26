Donald Trump sanoo terveystarkastuksensa menneen täydellisesti.
Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kertoo terveystarkastuksensa menneen täydellisesti. Hän kertoo asiasta Truth Social -alustallaan.
Presidentti kiittelee päivityksessään lääkäreitä ja henkilökuntaa.
Pian 80 vuotta täyttävä Trump on toistuvasti kehunut olevansa hyvässä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisesti. Hänen terveydentilansa on viime aikoina puhuttanut, koska hänen kädessään on havaittu mustelmia ja hän on ajoittain vaikuttanut uniselta.
Valkoisen talon odotetaan vielä julkistavan lisätietoja presidentin terveystarkastuksesta.