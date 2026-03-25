Sodan alkamisen jälkeen vain harvat rahtialukset ja tankkerit ovat päässeet läpi salmesta.

Hormuzinsalmen läpi saavat kulkea alukset, jotka eivät osallistu Iraniin kohdistuviin hyökkäyksiin, sanoo Iranin ulkoministeriö Kansainväliselle merenkulkujärjestö IMO:lle.

Iranin ulkoministeriö sanoo sunnuntaina päivätyssä viestissään, että "ei-vihamielisten" alusten kulku Hormuzinsalmen läpi sallitaan. Alusten on iranilaisministeriön mukaan kuitenkin noudatettava ilmoitettuja turvallisuusmääräyksiä.

Iranin mukaan Yhdysvalloille tai Israelille kuuluvat alukset tai niiden kalustoa kantavat alukset eivät pääsisi kulkemaan salmen läpi. Iran sanoo, että Yhdysvallat ja Israel ovat uhanneet alueen rauhaa ja altistaneet kansainvälisen merenkulun ennennäkemättömille uhille.

IMO:n mukaan Iranin ulkoministeriön viesti on jaettu järjestön jäsenmaille ja kansalaisjärjestöille.

Lähi-idän sodan alettua reilu kolme viikkoa sitten vain harvat rahtialukset ja tankkerit, yleensä iranilaiset, ovat päässeet läpi salmesta. Normaalisti noin viidennes kaikesta meritse kuljetetusta raakaöljystä ja nestekaasusta kulkee Hormuzinsalmen kautta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa maan iskevän Iranin voimalaitoksiin ja tuhoavan ne, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea laivaliikenteelle 48 tunnin kuluessa. Iran oli taas uhannut sulkea salmen kokonaan, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa.