Donald Trumpin kansliapäällikkö Susie Wiles on Trumpin lisäksi laukonut kovia kommentteja myös esimerkiksi varapresidentti J. D. Vancesta, teknologiamiljardööri Elon Muskista ja oikeusministeri Pam Bondista.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kansliapäällikkö Susie Wiles pysyttelee yleensä poissa julkisuuden valokeilasta. Nyt hän on kuitenkin joutunut huomion kohteeksi, kun aikakauslehti Vanity Fair julkaisi Trumpin toista kautta käsittelevän laajan jutun, johon Wilesia oli haastateltu 11 kertaa tämän vuoden aikana.

Wiles kommentoi jutussa suorasukaiseen tyyliin Trumpia ja monia tämän keskeisiä sisäpiiriläisiä. Wilesin isä oli alkoholisti, ja hän kertoi tämän kokemuksen valmistaneen häntä toimimaan Trumpin kanssa. Wilesin mukaan Trumpilla on "alkoholistin persoonallisuus".

– Hän ajattelee, ettei ole mitään, mitä hän ei pystyisi tekemään. Ei yhtään mitään, Wiles kuvaili Trumpia.

Presidentin kansliapäällikkö Susie Wiles on kuvaillut Donald Trumpia niin, että tällä on "alkoholistin persoonallisuus".

Varapresidentti J. D. Vancen muodonmuutos Trump-kriitikosta tämän uskolliseksi tukijaksi oli Wilesin mukaan "melko poliittinen". Hän sanoi myös, että Vance on ollut jo vuosikymmenen ajan salaliittoteoreetikko.

Trumpin toisen virkakauden alkukuukausien läheistä liittolaista, teknologiamiljardööri Elon Muskia Wiles puolestaan kuvaili avoimeksi ketamiinin käyttäjäksi ja hyvin oudoksi. Wiles myös totesi, että Muskin johdolla tehdyt rajut leikkaukset Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirastoon (USAID) olivat huonosti toteutettuja.

Valkoisen talon budjettipäällikköä ja kohutun Project 2025 -suunnitelman keskeistä laatijaa Russell Voughtia Wiles kuvaili "oikeistolaiseksi kiihkoilijaksi".

Wiles kertoi haastatteluissa myös neuvoneensa Trumpia toisinaan toimimaan toisin kuin miten presidentti lopulta päätti toimia. Hän esimerkiksi oli ollut sitä mieltä, ettei Trumpin kannattaisi armahtaa vuoden 2021 loppiaiskapinan väkivaltarikoksista tuomittuja mellakoitsijoita. Trump kuitenkin piti päänsä.

Wiles myös myönsi, että maahanmuuttajien karkotusoperaatioissa oli tapahtunut virheitä ja että oikeusministeri Pam Bondi oli möhlinyt niin sanottujen Epstein-asiakirjojen kohdalla lupaillessaan Epsteinin "asiakaslistan" julkistamista.

Trump ja lähipiiri puolustivat

Kun Vanity Fair oli tiistaina julkaissut artikkelinsa, Wiles kuvaili sitä sosiaalisessa mediassa "vilpillisesti kehystetyksi mustamaalausjutuksi". Hän ei kuitenkaan kiistänyt kommenttiensa aitoutta.

Trump ja hänen lähipiirinsä kiirehtivät puolustamaan ja kehumaan Wilesia. Trump sanoi, että Wiles on tehnyt fantastista työtä, eikä kiistänyt tämän luonnehdintaa hänen "alkoholistin luonteestaan."

– Minä en juo alkoholia. Kaikki tietävät sen. Mutta olen usein sanonut, että jos joisin, saattaisin hyvin luultavasti olla alkoholisti. Olen sanonut sen usein itsestäni, Trump sanoi New York Postille.

Varapresidentti Vancelta kysyttiin tiistaina Wilesin luonnehdinnasta, jonka mukaan hän on salaliittoteoreetikko.

– Joskus olen salaliittoteoreetikko, mutta uskon vain salaliittoteorioihin, jotka ovat totta, Vance sanoi New York Timesin mukaan.

Vance totesi, että hänellä ja Wilesilla on ollut erimielisyytensä, mutta että hän ei koskaan ollut nähnyt Wilesin olleen epälojaali presidentti Trumpille.

Myös budjettipäällikkö Vought ja oikeusministeri Bondi suitsuttivat Wilesia sosiaalisessa mediassa.

Presidentin poika Donald Trump Junior puolestaan sanoi, että Wiles on luotettava, tehokas ja paras mahdollinen henkilö Trumpin kansliapäälliköksi.

Tärkeä vaikuttaja

Wiles, 57, on ensimmäinen nainen Valkoisen talon kansliapäällikkönä. Hän toimi jo Trumpin presidentinvaalikampanjan päällikkönä.

Wilesia on yleisesti pidetty erittäin tehokkaana ja Trumpille uskollisena neuvonantajana, joka ei pidä itsestään meteliä. Vanity Fairin haastatteleman entisen republikaanijohtajan mukaan Wiles vaikuttaa olevan ainoa henkilö, joka pystyy ohjaamaan ja hillitsemään Trumpin oikkuja.