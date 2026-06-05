Trumpin mukaan kokoontuminen on kaikkien aikojen mahtavin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Washingtonissa järjestetään joukkokokoontuminen Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotisjuhlan kunniaksi.
Virstanpylvästä oli ollut alkujaan määrä juhlistaa kesällä konserttien sarjalla, mutta lukuisat esiintyjät peruivat osallistumisensa juhlallisuuksiin.
Nyt Trump ilmoittaa, että konserttien sijaan Washingtonissa järjestetään 24. kesäkuuta kokoontuminen, jota hän kuvailee kaikkien aikojen mahtavimmaksi.
Yhdysvaltalaispresidentin mukaan tapahtumassa on luvassa musiikkiesityksiä, jokunen puhuja sekä Trump itse.