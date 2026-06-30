Iranin ydinohjelma on nyt vaikeammin valvottavissa kuin ennen Yhdysvaltojen ja Israelin pommituksia, asiantuntija sanoo.

Yhdysvallat on sotimalla luonut itselleen Hormuzinsalmen lisäksi toisenkin Iran-ongelman, jota sillä ei aiemmin ollut.

Iranin ydinohjelman valvonta on nimittäin pommitusten jälkeen huomattavasti vaikeampaa kuin aiemmin.

Näin arvioi Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutin Siprin vanhempi tutkija Tytti Erästö, joka työskentelee joukkotuhoaseohjelmassa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on toistuvasti vakuutellut Iranin ydinohjelman olevan historiaa. Myös Iran on tähän suostunut, Trump väittää.

Erästö ei tätä usko.

– Se ei ole onnistunut neuvotteluissa, eikä painostuksen, sanktioiden tai sodan kautta, hän toteaa.

Suurin ongelma

Tehottomia pommitukset eivät ole olleet.

Erästö kuvailee Iranin ydinohjelmalle aiheutettuja tuhoja "mittaviksi". Yhdysvallat ja Israel ovat iskeneet ydinkohteisiin sekä tänä että viime vuonna.

Maanalaiset ydinlaitosten kärsimistä vaurioista tiedetään vähemmän. Niitä ei pystytä satelliittikuvista vahvistamaan.

– Suurin ongelma, ettei tiedetä, missä Iranin rikastetun uraanin varastot ovat. Se tiedettiin ennen viime kesäkuun sotaa gramman tarkkuudella, Erästö sanoo.

– Iran todennäköisesti tietää, vaikka he ovatkin sanoneet, että [rikastettua uraania] on myös pommitusten aiheuttamien raunioiden alla, hän jatkaa.