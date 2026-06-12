Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin median julkaisemilla tiedoilla Lähi-idän sodan rauhansopimuksesta ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa.

Trump syyttää iranilaisia niin ikään epärehellisiksi neuvottelijoiksi omistamassaan Truth Social -palvelussa.

Iranin valtionmedian mukaan Iran ei ole luopumassa sen paremmin Hormuzinsalmen hallinnasta kuin uraanin rikastamisestakaan.

Trumpin mukaan Iranin olisi saatava asiansa kuntoon mitä pikimmin.

Iranin median mukaan sopimusluonnoksessa sovittaisiin myös talouspakotteiden poistamisesta ja Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamisesta.

Iran: Sopimus lähempänä kuin koskaan

Yhdysvallat ja Iran eivät ole koskaan olleet lähempänä sopimusta Lähi-idän sodan lopettamisesta kuin nyt, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi.

Araghchi kirjoitti myös, että median tulisi pidättäytyä sisällön kommentoinnista ennen kuin sopimus on saatu aikaan.