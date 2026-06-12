Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin median julkaisemilla tiedoilla Lähi-idän sodan rauhansopimuksesta ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa.
Trump syyttää iranilaisia niin ikään epärehellisiksi neuvottelijoiksi omistamassaan Truth Social -palvelussa.
Iranin valtionmedian mukaan Iran ei ole luopumassa sen paremmin Hormuzinsalmen hallinnasta kuin uraanin rikastamisestakaan.
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Trumpin mukaan Iranin olisi saatava asiansa kuntoon mitä pikimmin.
Iranin median mukaan sopimusluonnoksessa sovittaisiin myös talouspakotteiden poistamisesta ja Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamisesta.
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Iran: Sopimus lähempänä kuin koskaan
Yhdysvallat ja Iran eivät ole koskaan olleet lähempänä sopimusta Lähi-idän sodan lopettamisesta kuin nyt, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi.
Araghchi kirjoitti myös, että median tulisi pidättäytyä sisällön kommentoinnista ennen kuin sopimus on saatu aikaan.