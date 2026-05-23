Mercedes-tallin George Russell on voittanut F1-sarjan Kanadan gp:n sprinttikilpailun Montrealissa.
Paalulta matkaan lähtenyt Russell voitti McLarenin Lando Norrisin 1,272 sekunnilla. Mercedeksen Kimi Antonelli oli kolmas.
Cadillacin suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas aloitti sprinttikisan varikolta ja sijoittui 17:nneksi. Tallikaveri Sergio Perez oli 14:s.
Russell sai sprinttivoitostaan kahdeksan MM-pistettä.
Varsinaisen kilpailun aika-ajot ovat vuorossa tänään myöhäisillassa, ja kilpailu nähdään myöhään huomenna.