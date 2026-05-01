Harri Heliövaara ja tämän brittipari Henry Patten pelaavat Madridin Masters ATP-turnauksen finaalissa.

Kaksikko voitti perjantain välierässä sijoittamattoman parin Jan Zielinski-Luke Johnson. Ottelu päättyi Zielinskin ja Johnsonin luovutukseen toisessa erässä Heliövaaran ja Pattenin murrettua juri vastustajan syötön tilanteessa 4–3. Ensimmäinen erä kirjattiin lukemin 6–3.

Heliövaara ja Patten ovat turnauksen kolmanneksi sijoitettu pari. Finaalin vastustajat selviävät myöhemmin tänään pelattavasta toisesta välierästä, jossa Guido Andreozzi ja Manuel Guinard kohtaavat Maximo Gonzalezin ja Andres Moltenin.

Loppuottelu on ohjelmassa lauantaina Suomen aikaa kello 15.

Masters 1000 -turnauksen voitto olisi Heliövaaran uran toinen. Suomalainen on voittanut urallaan yhteensä 15 ATP-turnausta.