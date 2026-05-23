Trump on vaatinut Tanskalle kuuluvaa Grönlantia Yhdysvaltojen hallintaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kiinnostus Grönlantia ei näytä hiipumisen merkkejä, ainakaan hänen sosiaalisen median julkaisujensa perusteella.
Trump julkaisi Trump Social -palvelussa aamuyöstä Suomen aikaan kuvan, jonka helposti tulkitsee uudeksi kommentiksi Grönlannin saattamisesta Yhdysvaltojen hallintaan.
Kuvassa valtava Trump-hahmo kurkistaa vuorten yli katsoen asutusta, jonka esimerkiksi ruotsalaislehti Expressen on tunnistanut pienehköksi Tasiilaqin kaupungiksi Ammassalikin saarella Grönlannissa. Kuvan yllä oli vapaasti käännettynä teksti "Tervehdys, Grönlanti!". Kuvan yhteydessä ei julkaistu muuta tekstiä, jonka pohjalta tulkita sen viestiä tarkemmin.
Lue myös: Trumpin "hyväntahdon" lähettiläs puhuu kummia: "Grönlantia ei ollut olemassa"
Neuvottelut jatkuvat
Grönlantia Yhdysvalloille hamuava presidentti Trump ehti aiheuttaa alkuvuodesta diplomaattisen kriisin, joka laantui vasta, kun hän lausui julkisuudessa, ettei aio käyttää voimaa saaren ottamiseksi.
Yhdysvallat ja Tanska perustivat Grönlanti-kriisin ratkaisemiseksi myös työryhmän. Viralliset neuvottelut jatkuvat edelleen.
Amerikkalaisten keskeisenä tavoitteena on vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan saarella.
3:21