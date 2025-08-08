Mercedes-Benzillä maailmanlaajuinen takaisinkutsu – koskee myös Suomea

Syynä Mersun takaisinkutsuun on mahdollinen ongelma korkeajänniteakussa.
Mercedes-Benz kutsuu maailmanlaajuisesti EQA- ja EQB-katumaastureitaan takaisin tulipaloriskin vuoksi. Asiasta kertoo muun muassa saksalaislehti Bild.
Lehden mukaan takaisinkutsu koskee noin 33 000 autoa. Takaisinkutsu alkoi huhtikuussa.
Syynä takaisinkutsuun on mahdollinen ongelma korkeajänniteakussa, joka voi johtaa oikosulkuun ja pahimmillaan aiheuttaa ajoneuvon tulipalon, kertoo Saksan autoliitto ADAC.
Takaisinkutsukampanjassa akunhallinnan ohjainlaite päivitetään.
Suomessa takaisinkutsu koskee 39:ää autoa, kertoo Traficom. Traficomin mukaan tietyissä tilanteissa ajoneuvo voi tasavirralla ladattaessa nostaa korkeajänniteakun lataustason liian korkealle.
Osa autoista päivitetty
Suomen Mercedes-Benzin lehdistöpäällikkö Pekka Koski kertoo MTV:lle, että Suomen takaisinkutsu liittyy maailmanlaajuiseen kampanjaan.
Kosken mukaan kutsu koskee EQA 250+ ja EQB 250+ -malleja, jotka on valmistettu helmikuun 2021 ja tammikuun 2024 välisenä aikana. Takaisinkutsussa mainittuja EB330-tyypin akkuja on käytetty vain kyseisissä malleissa.
– Ja osuus Suomessa rekisteröidyistä näiden kahden mallisarjan autoista on alle prosentti, Koski kertoo.
Kosken mukaan osa Mercedes-Benzin asiakkaiden autoista on jo käynyt päivityksessä.
Saksalaismediassa on sanottu, että autoihin tehtävä korjaava päivitys saattaa syödä akkukapasiteettia.
– Sellainen väite siellä Bildin tekstissä oli, mutta meillä ei ole valmistajalta siitä faktaa, Koski sanoo.
Kosken mukaan auton ohjelmistopäivityksen tekeminen kestää noin puoli tuntia.
