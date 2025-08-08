Mercedes-Benzillä maailmanlaajuinen takaisinkutsu – koskee myös Suomea

Mercedes-Benz logo AOP
Syynä Mercedes-Benzin takaisinkutsuun on mahdollinen ongelma korkeajänniteakussa./All Over Press
Julkaistu 48 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Syynä Mersun takaisinkutsuun on mahdollinen ongelma korkeajänniteakussa.

Mercedes-Benz kutsuu maailmanlaajuisesti EQA- ja EQB-katumaastureitaan takaisin tulipaloriskin vuoksi. Asiasta kertoo muun muassa saksalaislehti Bild.

Lehden mukaan takaisinkutsu koskee noin 33 000 autoa. Takaisinkutsu alkoi huhtikuussa.

Syynä takaisinkutsuun on mahdollinen ongelma korkeajänniteakussa, joka voi johtaa oikosulkuun ja pahimmillaan aiheuttaa ajoneuvon tulipalon, kertoo Saksan autoliitto ADAC

Takaisinkutsukampanjassa akunhallinnan ohjainlaite päivitetään. 

Suomessa takaisinkutsu koskee 39:ää autoa, kertoo Traficom. Traficomin mukaan tietyissä tilanteissa ajoneuvo voi tasavirralla ladattaessa nostaa korkeajänniteakun lataustason liian korkealle.

Mercedes Benz AOPMercedes-Benz EQA 250 AMG -mallin sähköauto. Kuvituskuva.IMAGO/Zoonar/ All Over Press

Osa autoista päivitetty

Suomen Mercedes-Benzin lehdistöpäällikkö Pekka Koski kertoo MTV:lle, että Suomen takaisinkutsu liittyy maailmanlaajuiseen kampanjaan.  

Kosken mukaan kutsu koskee EQA 250+ ja EQB 250+ -malleja, jotka on valmistettu helmikuun 2021 ja tammikuun 2024 välisenä aikana. Takaisinkutsussa mainittuja EB330-tyypin akkuja on käytetty vain kyseisissä malleissa.

– Ja osuus Suomessa rekisteröidyistä näiden kahden mallisarjan autoista on alle prosentti, Koski kertoo.

Lue myös: Vähän ajetun Mersun hybridiakku hajosi, autoilija vaati hyvitystä – Kuluttajariitalautakunnalta yksipuolinen päätös

Kosken mukaan osa Mercedes-Benzin asiakkaiden autoista on jo käynyt päivityksessä.

Saksalaismediassa on sanottu, että autoihin tehtävä korjaava päivitys saattaa syödä akkukapasiteettia.

– Sellainen väite siellä Bildin tekstissä oli, mutta meillä ei ole valmistajalta siitä faktaa, Koski sanoo.

Kosken mukaan auton ohjelmistopäivityksen tekeminen kestää noin puoli tuntia.

Katso myös: Pitääkö sähköautojen korjauskuluja pelätä?  

6:25imgKokkolan Autohuollon toimitusjohtaja Jesse Haapala vakuuttaa, että sähköautot ovat luotettavia kulkuneuvoja.

Lue myös: 

Sähköauton katsastuksen hintaetu katoamassa – "Eivät ole ihan helpoimmasta päästä"

Lähes joka kolmas auto saa hylsyn katsastuksessa – tämän vuoksi sähköautot usein hylätään

Lue kaikki uusimmat autoiluun liittyvät uutiset!

Lisää aiheesta:

Tulipalovaara, älä lataa täyteen! Audeja Suomeen tuova liimasi tarran noin 30 sähköautoon Teslalta yli 1,8 miljoonan auton "takaisinkutsu" Yhdysvalloissa Käyttötestiautolle 15 000 euron remontti! Moottorin selvitys: Sähköauton kevytkin pohjakosketus voi tulla kalliiksiTeslalta yli miljoonan auton "takaisinkutsu" – voi, kunpa kaikki valmistajat hoitaisivat homman näinAutojätin töpselimalleissa tulipaloriski – autoja kutsutaan takaisin myös SuomessaAudi ja Jaguar kutsuvat sähköautojaan takaisin Suomessa: "Pysäköitävä ulos – ei saa ladata"
TakaisinkutsutMercedes-BenzAuton viatAutotLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Takaisinkutsut