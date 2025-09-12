Alatukivarren kiinnityspultti on heikko kohta Toyotan Proace-pakettiautoissa.
Toyota kertoo takaisinkutsusta, joka koskee merkin Proace-pakettiautoja. Takaisinkutsuttavien ajoneuvojen määrä on kaikkiaan 7 526, ilmenee Traficomin sivuilta.
Takaisinkutsu on ollut voimassa syyskuun alusta saakka.
Traficomin sivuilla kerrotaan, että autoissa voi esiintyä liiallista korroosiota etujousituksen pultissa suunnittelun ja ympäristötekijöiden yhdistelmän vuoksi.
Seurauksena voi olla pultin pettäminen, mikä voi vaikuttaa ajoneuvon hallittavuuteen ja lisätä onnettomuusriskiä.
Pultit vaihdetaan.
