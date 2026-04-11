SaiPa haki Porista dramaattisen vierasvoiton lukemin 3–1 ja vei Ässät-puolivälieräsarjan seitsemänteen otteluun. Tampereen Ilves puolestaan eteni kolmantena joukkueena välieriin, kun se voitti hallitsevan Suomen mestarin KalPan kuudennessa puolivälieräottelussa maalein 4–3 ja vei koko ottelusarjan voitoin 4–2.
Porissa SaiPan jättimäinen ryöstö varmistui, kun Otto Kivenmäki iski voittomaalin alle kaksi minuuttia ennen loppua. Ässät-puolivälieräsarja menee näin seitsemänteen peliin. Janne Naukkarinen nasautti 3–1-loppuluvut tyhjään maaliin.
Otteluvoitot ovat nyt 3–3 ja neljän joukkoon etenevä joukkue ratkaistaan maanantai-iltana Lappeenrannassa.
Voit katsoa Porin Isomäen hiljentäneen ratkaisumaalin pääkuvan videolta.
Ilves jatkoon, KalPa ulos
KalPa lähti omaan kotipeliinsä selkä seinää vasten. Se oli Ilves-ottelun ensimmäisen puolikkaan pelin päällä, mutta vierasjoukkue oli erittäin tehokas. Etenkin toisen erän puolivälissä nähty tehohetki osoittautui ratkaisevaksi.
Ilves nousi nimittäin 1–2-tappioasemasta 4–2-johtoon alle viidessä minuutissa. Tästä KalPa ei tuntunut enää toipuvan mukaan taisteluun voitosta.
Päätöserässä KalPa ei saanut kavennusmaalia ajoissa aikaan. Teemu Hartikaisen 3–4-maali syntyi kosmeettisesti vain kaksi sekuntia ennen loppua. KalPalla oli momentumia, sillä se pääsi painamaan kuudella kolmea vastaan täydet kaksi minuuttia periodin lopussa.
Ilveksen tehot jakautuivat tasaisesti. Vain puolustaja Radek Kucerik nappasi kaksi tehopistettä. Ilves-maalin tekivät hänen lisäkseen Kasper Björkqvist, Matias Mäntykivi ja Matic Török.
Ilves jatkaa neljän parhaan joukkoon, KalPan kausi päättyy. Samalla varmistui, että Suomen mestari vaihtuu tänä keväänä.