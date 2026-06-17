Tv-juontaja Jeremy Clarkson, 66, kertoo sairastavansa syöpää.

Muun muassa Top Gear -ohjelmasta tuttu juontaja Jeremy Clarkson, 66, kertoo sairastuneensa syöpään.

Hän kertoo asiasta Amazon Prime Videossa esitettävässä Clarkson’s Farm -sarjassaan. Asiasta uutisoi muun muassa Sky News.

Toukokuussa diagnoosin saanut Clarkson kuvailee sairautta "aggressiiviseksi", mutta sanoo syövän löytyneen varhaisessa vaiheessa.

Ohjelmassa näytetään Clarksonia sairaalassa. Hän kertoo, että osa hänen syöpähoidostaan on mennyt pieleen.

– Jään tänne vielä hetkeksi. En tiedä, mitä tapahtuu. Jos kaikki sujuu hyvin, näemme kuudennella kaudella. Ja jos ei, niin emme näe. Pitäkää huolta itsestänne kaikki, hän sanoi.

Kaksi vuotta sitten hänelle tehtiin sydänleikkaus hänen terveydentilansa äkillisen heikkenemisen vuoksi. Tuolloin selvisi, että hänellä oli hälyttävän korkeat kolesteroliarvot.

Clarkson tunnetaan parhaiten BBC:n Top Gear -ohjelman juontajana sekä myöhemmin Amazonin suoratoistopalvelussa esitetyn toisen auto-ohjelman, The Grand Tourin, juontajana. Hän on juontanut myös Haluatko miljonääriksi? -ohjelmaa. Clarkson’s Farm -sarja alkoi vuonna 2021.