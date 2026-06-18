Syöpädiagnoosin saanut Jeremy Clarkson tunnetaan suorapuheisuudestaan – näin hän tylytti Suomea vuonna 2018

Hän väitti, että Suomessa vastaantulijat kehottavat ihmisiä suksimaan kuuseen ilman syytä.

Clarson on tullut tunnetuksi juontajana, mutta hän on noussut vuosien varrella otsikoihin myös suorapuheisuuden ja provosoivan tyylinsä vuoksi.

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Clarkson’s Farm

Viime päivinä Clarkson on puhunut avoimesti syövästään. Hänelle tehtiin leikkaus, jossa poistettiin 10 prosenttia hänen eturauhasestaan vain kahdeksan kuukautta sen jälkeen, kun hän oli käynyt läpi sydänleikkauksen tukkeutuneiden sepelvaltimoiden vuoksi.

– Jos en olisi mennyt lääkärintarkastukseen ja jos ongelmaa ei olisi havaittu varhaisessa vaiheessa, tämä olisi hyvinkin voinut olla viimeinen sadonkorjuuni. Vain siksi, että se havaittiin ajoissa, on kaikki toivo siitä, että voin jatkaa sadonkorjuuta tällä tilalla vielä monien, monien vuosien ajan, Clarkson sanoi.