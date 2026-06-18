Tv-juontaja Jeremy Clarkson, 66, tunnetaan vahvoista mielipiteistään. Vuonna 2018 hän arvosteli Suomea kärkkäin sanankääntein.
Muun muassa Top Gear -ohjelmasta tuttu juontaja Jeremy Clarkson, 66, kertoi tällä viikolla Amazon Prime Videossa esitettävässä Clarkson’s Farm -sarjassaan, että on sairastunut syöpään.
Hän tarkensi myöhemmin, että kyseessä on "aggressiivinen" eturauhassyöpä.
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Clarson on tullut tunnetuksi juontajana, mutta hän on noussut vuosien varrella otsikoihin myös suorapuheisuuden ja provosoivan tyylinsä vuoksi.
Vuonna 2018 Top Gear -juontaja tylytti Suomea rajusti julkaisemassaan The Times -lehden kolumnissa.
Hän ihmetteli äänekkäästi Suomen valintaa maailman onnellisimmaksi maaksi, vaikka maan itsemurhaluvut ovat hälyttävän korkeat.
– Jos olette niin onnellisia, että voisitte kuolla, vierailkaa Suomessa, Clarkson kirjoitti vitsaillen otsikkoon.
TV-persoona kuvaili Suomea synkäksi paikaksi, jossa ihmiset ovat vihaisia ja epäkohteliaita. Clarkson jopa sanoi kohdanneensa vilauttelijan Suomessa vieraillessaan.
Hän väitti, että Suomessa vastaantulijat kehottavat ihmisiä suksimaan kuuseen ilman syytä.
Clarkson tunnetaan parhaiten BBC:n Top Gear -ohjelman juontajana sekä myöhemmin Amazonin suoratoistopalvelussa esitetyn toisen auto-ohjelman, The Grand Tourin, juontajana. Hän on juontanut myös -ohjelmaa. -sarja alkoi vuonna 2021.