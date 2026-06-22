Clive Davis teki yhdysvaltalaistähtien kanssa töitä viiden vuosikymmenen ajan.

Yksi Yhdysvaltain musiikkimaailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä, Clive Davis, on kuollut 94-vuotiaana. Hänen kuolemastaan uutisoi The New York Times.

Hän oli hiljattain ollut sairaalassa hengitysvaikeuksien vuoksi ja oli toipumassa kotona.

Davis toimi sekä levy-yhtiöjohtajana että tuottajana ja oli mukana käynnistämässä tai vauhdittamassa lukuisten suurten tähtien uraa. Hän teki yhteistyötä muun muassa Whitney Houstonin, Janis Joplinin, Carlos Santanan ja Alicia Keysin kanssa.

Davisin vaikutus vain lisääntyi hänen vanhetessaan, kirjoittaa AP News. Hän vaikutti musiikkibisneksessä viiden vuosikymmenen ajan ja teki töitä kahdeksankymppiseksi asti. Hän auttoi muun muassa Barry Manilow’ta ja Idols-voittaja Kelly Clarksonia heidän urallaan.

Whitney Houston suojattina

Davisin uran ehkä merkittävin tähti oli kuitenkin Whitney Houston, jonka kanssa Davis kirjoitti levytyssopimuksen Houstonin ollessa teini-ikäinen. Houston saavutti urallaan useita hittejä ja hänen levynsä kuuluvat pop-historian myydyimpien listalle.

Houston alkoi kuitenkin käyttää huumeita, ja hänen uransa lähti alamäkeen.

Whitney Houston kuoli vuonna 2012 – vain muutama tunti ennen kuin hänen oli määrä osallistua Clive Davisin isännöimään gaalaan. Davis oli siihen asti vakuuttunut, että Houston pystyy vielä muuttamaan elämänsä suuntaa.



Clive Davis ja Whitney Houston vuonna 2009.