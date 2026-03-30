Tomb Raider -sarjan kuvaukset on keskeytetty näyttelijä Sophie Turnerin loukkaantumisen vuoksi.

Odotetun Tomb Raider -sarjan kuvaukset on keskeytetty, kertoo muun muassa Deadline. Sarjan kuvaukset jouduttiin keskeyttämään, kun sarjan päähahmoa esittävä näyttelijä Sophie Turner loukkaantui.

– Sophie Turner on äskettäin saanut lievän vamman, studio ilmoitti Deadline-sivustolle antamassaan lausunnossa.

– Varotoimenpiteenä tuotanto on keskeytetty hetkeksi, jotta hänellä on aikaa toipua. Toivomme voivamme jatkaa tuotantoa mahdollisimman pian.

Vielä ei ole selvää, onko Turner loukkaantunut kuvauspaikalla. Lähteiden mukaan tuotannon keskeytyksen arvioidaan kestävän kaksi viikkoa, ja kuvausryhmälle maksetaan palkkaa keskeytyksen aikana.

Sarja kuvataan pääasiassa Isossa-Britanniassa.

Tomb Raider on sovitus suositusta videopelisarjasta, joka kertoo arkeologi ja seikkailija Lara Croftin seikkailuista.

Sophie Turner tunnetaan muun muassa Sansa Starkin roolistaan HBO:n televisiosarjassa