Sri Lankassa suuria osia maasta on joutunut veden alle voimakkaan syklonin aiheuttamien rankkasateiden takia.

Tulvissa ja mutavyöryissä on kuollut jo lähes 200 ihmistä, kertovat paikallisviranomaiset.

Kuolleiden lisäksi yli 200 ihmistä on kadoksissa.

Sri Lankan yli pyyhkäissyt sykloni on nyt matkalla Intian niemimaalle.

Sri Lankan lisäksi rajut sateet ja tulvat ovat kurittaneet muun muassa Indonesiaa ja Thaimaata. Indonesiassa ja Thaimaassa kuolleita on yhteensä ainakin 480, minkä lisäksi paljon ihmisiä ja alueita on vielä pelastustyöntekijöiden saavuttamatta.