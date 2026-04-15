Dr. Pimple Popperina eli Tohtori Paiseena tunnettu Sandra Lee sai aivohalvauksen.

Sandra Lee tunnetaan parhaiten finnejä poksauttelevana Dr. Pimple Popperina eli Tohtori Paiseena. Marraskuussa Dr. Pimple Popper: Breaking Out -sarjaa kuvaamassa ollut Lee kertoo saaneensa aivoinfarktin.

Hän kertoi People-lehdelle kokeneensa kuvauksissa kuuman aallon.

– Aloin hikoilla, enkä tuntenut oloani omaksi itsekseni, hän kuvaili.

Lee jatkoi kuvauksia, joiden jälkeen hän meni vanhempiensa luokse. Leen olo huononi, hän oli levoton eikä saanut unta.

– Toisessa jalassa tuntui jatkuvasti pistävää kipua.

– Huomasin, että minulla oli vaikeuksia kävellä rappusia alas.

Sandra Lee syksyllä 2024.

Aamulla hän tajusi, että jokin oli pielessä

– Kun ojensin käteni, se vain veltostui hitaasti. Huomasin, että minulla oli vaikeuksia puhua ja ääntää sanoja selvästi. Ajattelin, että onko minulla aivohalvaus?

Leen isä patisti hänet lääkäriin, jossa selvisi, että hän oli saanut iskeemisen aivohalvauksen, eli aivoihin verta kuljettava verisuoni oli tukkeutunut.

Lee kuvaili tilannetta sokiksi. Hän keskeytti sarjansa kuvaukset pariksi kuukaudeksi.