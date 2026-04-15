Vanuatussa Pentekostin saarella asuvan alkuperäisheimon maahyppytraditio järkyttää maailmalla.
Pentekost on yksi Vanuatun 83 saaresta, ja siellä asuu melanesialaisiksi kutsuttu alkuperäisheimo. Heimo tunnetaan maailmalla hengenvaarallisesta maahyppyrituaalistaan.
Nagol-nimellä tunnettu perinne muodostuu eräänlaisesta benjihypystä, joka suoritetaan 30 metrin korkeudessa olevasta puutornista ilman kunnon turvavarusteita.
Perinne toteutetaan joka vuosi huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana. Torni rakennetaan puusta ja viiniköynnöksistä. Köytenä toimii luonnosta löydetyt liaanit.
Hyppy on heimolle eräänlainen siirtymäriitti, sillä hyppääjät ansaitsevat itselleen päällikön arvon.
