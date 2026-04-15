Suomeen saatiin taas yksi nimisuojattu tuote lisää.

Savolainen talkkuna on nyt Suomen kahdeksastoista nimisuojattu tuote, tiedottaa Ruokavirasto.

EU-komissio on hyväksyi sekä Savolainen talkkuna että Savolainen talakkuna -nimien rekisteröinnin. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on ProAgria Itä-Suomi ry.

Mitä on savolainen talkkuna?

Savolainen talkkuna tai Savolainen talakkuna on keitetyistä ja uunissa paahdetuista jyvistä karkeahkoksi jauhettu viljatuote, jonka pääasiallinen raaka-aine on ohra tai ohra ja kaura sekoitettuna.

Nimien suojaus perustuu tuotteen maineeseen perinteisenä savolaisena viljatuotteena, jonka erityispiirteinä on sen tumma väri ja karkea rakenne. Viljatuotteen maantieteellisen alueen muodostavat Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat.

Talkkunan käyttötavat

Ruokaviraston mukaan tyypillisin talkkunasta tehtävä ruoka Savossa on puuro.

– Puuron lisukkeena on perinteisesti ollut tirripaistia, sillä kuuma vilja ja sianliha ovat hyvä makuyhdistelmä. Puuroa nautitaan myös voisilmän kanssa.

Savolainen talkkuna soveltuu hyvin myös jälkiruokiin, esimerkiksi marjojen kanssa nautittavaksi