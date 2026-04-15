Kendall Jenner ja Jacob Elordi nähtiin huhujen mukaan yhdessä Coachella-festivaaleilla.
Näyttelijä Jacob Elordi, 28, nähtiin Daily Mail -lehden mukaan yhdessä Kendall Jennerin, 30, kanssa Coachella-festareilla viime viikonloppuna.
Silminnäkijöiden mukaan pari viihtyi toistensa seurassa Justin Bieberin juhlissa, jotka järjestettiin lauantai-iltana hänen festariesiintymisensä jälkeen.
Muutama tunti ennen havaintoa Kendall Jenner nähtiin tanssimassa yleisön joukossa ystävänsä Hailey Bieberin kanssa, kun Justin Bieber esiintyi päälavalla.
Myös Jacob Elordi nähtiin väkijoukossa nauttimassa esityksestä ystäviensä kanssa. Lähteiden mukaan hän oli pukeutunut samoin kuin Kendall, baseball-lippalakkiin ja aurinkolaseihin.
Useat lähteet ovat kertoneet Deuxmoille, että pari nähtiin myöhemmin "nauttimassa toistensa seurasta Bieberin jatkobileissä, suutelemassa ja kiinni toisissaan".