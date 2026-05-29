Hovioikeus ei myöntänyt kansanedustaja Timo Vornaselle jatkokäsittelylupaa. Nyt Vornanen on hakenut sitä korkeimmasta oikeudesta.

Kansanedustaja Timo Vornanen on jättänyt ampumisasiassa valituslupahakemuksen KKO:lle.

Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen kahdeksaksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta.

Vornanen ampui taskupistoolilla maahan helsinkiläisbaarin edustalla ja osoitteli sillä ihmisiä. Hän vetosi käräjäoikeudessa hätävarjeluun, mutta oikeuden mukaan kyse ei ollut hätävarjelusta.

Hovioikeus hylkäsi aiemmin jatkokäsittelyluvan.