Kiekkolegenda Timo Jutila ja urheilutoimittaja Mika Saukkonen muistelivat yhteistä historiaansa MTV3:n Huomenta Suomen haastattelussa.

Kaksikko tuli yleisölle tutuksi 2000-luvun alun Hockey Night -lähetyksistä, ja työpariutuminen syveni vuosien mittaan ystävyydeksi.

Jutilalta kysyttiin haastattelussa muun muassa asioita, joista hän on eniten Saukkoseen tutustuttuaan yllättynyt.

– Se, että hän on juossut niin kovaa, Jutila heitti aluksi Saukkosen urheilu-urasta mailerina.

Myös käsitys jääkiekosta oli yllättävän samanlainen. Jutila arvostaa Saukkosen perehtymistä käsillä oleviin otteluselostuksiin.

– Se työmäärä, jonka hän tekee. Hän ei vain mene sinne ja pistä luureja korvaan ja anna pälättää, vaan niiden taustojen tutkiminen eli se mihin Mika lähtee mukaan, niin se on täysillä mukana, Jutila jatkaa.

Hockey Night -aika toi Jutilalle myös uudenlaisen näkymän televisiotyöhön. Yllättäväksi hän kuvaa sitä, kuinka suuri määrä ihmisiä tekee töitä yhden lähetyksen eteen, vaikka ruudussa näkyy vain pieni osa tekijöistä.

Jutin brändityö yllättänyt Saukkosen

Saukkonen kertoo, että kaksikko tunsi toisensa jo Jutilan peliuran ajoilta haastattelujen kautta, minkä seurauksena Hockey Nightissa yhteistyö lähti rullaamaan luontevasti.

Tämä johti myös vuonna 2017 yhteiseen kirjaprojektiin Jutilan elämäkerrasta.

– Varsinkin peliuran jälkeen olen ollut siitä positiivisesti yllättynyt, en epäillytkään sitä, mutta Juti on pystynyt ottamaan haltuun nämä muut hommat niin hyvin – yrittäjyyden ja muut.

– Hän on pystynyt rakentamaan hyvän brändin itsestään ja tilanteen, että osaa luovia maailmassa ja yritysmaailmassa. Ei ole jäänyt kokonaan jääkiekkomaailmaan, vaan pystyy tekemään monipuolisesti, Saukkonen sanoi.