Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa juhlii tänään 30. huhtikuuta 80-vuotissyntymäpäiviään. Näin päivää vietetään Tukholmassa.
Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään Tukholmassa torstaina 30. huhtikuuta 2026. Päivä alkaa kello 11 Suomen-aikaa kiitosjumalanpalveluksella Tukholman kuninkaanlinnan kirkossa.
Kello 12 puolustusvoimat tervehtii perinteiden mukaisesti kuningasta ulkopihalla. Seremonian aikana puolustusvoimien lippuvartio marssii ohi.
Ulkopihalla lapsilla on mahdollisuus luovuttaa kukkia kuninkaalle kuninkaallisen vartionvaihdon yhteydessä.
Kello 13.30 kuullaan puolustusvoimien kunnialaukaukset ja kuningas katsoo terassilta ilmavoimien suorittaman ylilennon.
Lauluesitys ja yleisön onnittelut kuullaan kello 13.35. Kuningasta kunnioitetaan kuorolaululla, kun Kuninkaallinen musiikkiakatemia järjestää suuren lauluesityksen Norrbrolta.
Lauluesitykseen osallistuu kuusi merkittävää kuoroa eri puolilta Ruotsia, ja ohjelmistossa on muun muassa vastikään sävelletyn kuoroteoksen kantaesitys.
Kello 15 Tukholman kaupunki järjestää kuninkaan kunniaksi lounaan kaupungintalolla.
Syntymäpäivien juhlinta huipentuu juhlaillalliseen kello 20.30 Suomen aikaa. Illallinen järjestetään kutsuvieraille Kuninkaanlinnassa.