Juontaja Mikko Suursalmi heittäytyy tv-kokiksi uudessa ruokasarjassa.

Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava suosikkijuontaja Mikko Suursalmi kokkaa nyt MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella!

Mikko kokkaa -jaksoissa valmistetaan niin arkeen kuin juhlaankin sopivaa, helppoa ja koko perheelle maistuvaa ruokaa. Joka jakson lopussa nähdään myös kriittisen lapsiraadin makutuomio annoksista.

Ohjelman tähdet Mikko ja Tiina vierailivat maanantaina Huomenta Suomessa ja kertoivat, millaista ruokaohjelman kuvaaminen oli.

Juontaja Mikko Suursalmi koki hyppäämisen tv-kokin rooliin luontevana.

– Siinä vieressä oli huippuihminen. Tein varmasti virheitä sen prosessin aikana, mutta hyvin Tiina ne osasi peittää ja osasi kertoa, että mitä missäkin kohtaa tehdään.

Yllätyksiä ja oivalluksia

Suursalmea auttoi myös luontainen kiinnostus ruoanlaittoon sekä muinoin hankittu hotelli- ja ravintolaesimieskoulutus. Ruoanlaiton lomassa koettiin kuitenkin monenlaisia yllätyksiä ja oivalluksia.