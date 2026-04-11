Master Chef Suomi -kisaajat Juuli Mäki ja Zahra Marjamaa kertovat millaista oli kohdata Andy Allen.

Reality-ohjelmissa etsitään sokeaa rakkautta, sukelletaan riisikupin toivossa tai gourmetetaan riisiä pokaalin toivossa.

Näistä viimeisin on Juuli Mäelle ja Zahra Marjamaalle hyvinkin tuttua.

Kaksikko nähdään kisaamassa toisiaan vastaan uusimmalla Master Chef Suomi -kaudella.

Kuvauksissa ystävystynyt parivaljakko on aloittanut nyt myös ruoka-aiheisen Pretty Hungry Club -podcastin.

– Kyllä me aika pian ruvettiin tsemppaamaan toisiamme, Marjamaa kertoo.

– Ehkä sellainen taito nähdä toisesta, milloin pakka alkaa hajoamaan, Mäki komppaa.

Ei selkäänpuukottamista

Kaksikko avaa Huomenta Suomen haastattelussa, millaista oli kisata kovan paineen alla.

– Mitään sellaista selkäänpuukottamista ei ollut.

Marjamaa avaa, että kyseli muilta kanssakilpailijoilta tarinoita ja ajatuksia tämän tästä.

Mäki kertoo, että kaksikkoa yhdistää puhumisen lisäksi myös huumorintaju.

– Heitimme taukotilassa sellaista läppää, että pitäisikö meidän tehdä tästä podi, Marjamaa nauraa.

– Me luullaan, että me ollaan hauskoja, hän jatkaa.