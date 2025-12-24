Joulupaperia ei pidä heittää paperinkeräykseen.

Lahjojen avaamisen jälkeen olohuone voi olla tulvillaan käytettyä joulupaperia. Ennen roskien lajittelua kannattaa palauttaa mieleen, miten jouluroskat kuuluukaan lajitella.

Nimestään huolimatta joulupaperi ei kuulu paperinkeräykseen. Painovärien ja teippien vuoksi joulupaperi pitääkin heittää sekajäteastiaan.

– Likainen tai väärä materiaali keräyspaperin joukossa voi johtaa siihen, että koko erä on pakko käsitellä sekajätteenä. Tällöin keräyspaperi ei tule hyödynnetyksi raaka-aineena, vaan materiaali menee polttoon, kertoo liiketoimintapäällikkö Jari Tallbacka Stena Recyclingilta tiedotteessa.

Hyvä muistisääntö: Paperinkeräysastiaan kuuluvat postilaatikosta tulleet paperit, esimerkiksi aikakauslehdet sekä mainokset.

Oikeaoppinen lajittelu säästäisi esimerkiksi taloyhtiön kuluja, sillä sekajäte aiheuttaa taloyhtiölle kustannuksia.

Digitalisaation myötä keräyspaperin määrä on monessa taloudessa vähentynyt, ja silläkin on merkitystä.

– Pienemmässä keräyspaperimäärässä lahjapaperi ja muut lajitteluvirheet aiheuttavat suurempia ongelmia, ja lajitteluvirheet myös paljastuvat aiempaa helpommin. Jos taloyhtiö haluaa välttää ylimääräisen laskun, keräyspaperin lajittelussa kannattaa olla tarkkana, toteaa Tallbacka.

Miten jouluroskat lajitellaan?

Jouluiset paperikassit eivät kuulu paperinkeräykseen, vaan keräyskartonkiin. Toki lahjakassit kannattaa säästää ja hyödyntää seuraavana jouluna.

Lahjapaperin ohella sekajäteastiaan kuuluvat kiiltävät lahjanarut, risat joulukoristeet, kuten joulupallot ja kimallenauhat, sekä lasinen kynttilälyhty. Myös kalan perkauksessa käytetty paperi kuuluu sekajätteeseen. Paperinen lahjanaru kuuluu kartonkikeräykseen, joulukortit paperinkeräykseen, muistuttaa Martat.

Rikkoutuneet led-kynttilät ja valosarjat pitää puolestaan toimittaa sähkölaitekeräykseen.

Muistathan? Ruokajätteet kuuluvat biojätteeseen Jos et hyödynnä kinkkurasvaa ruoanlaitossa, laita se biojätteeseen hyytyneenä. Kinkunjämät voit hyödyntää vaikka munakkaaseen. 0:57 Harri Syrjänen näyttää videolla, kuinka kinkku-juustomunakas valmistuu. Katso resepti: Harri Syrjäsen kinkku-juustomunakas

Metallin keräykseen kuuluvat esimerkiksi alumiinivuoat, tuikkukynttilöiden kuoret sekä muut alumiiniroskat.

Tyhjä konvehtirasia tulee purkaa osiin: pahvinen kuori ja välipaperi kuuluvat kartongin keräykseen, mutta rasian muovikääre sekä suklaiden muovipakkaus puolestaan muovinkeräykseen.

Muista litistää pakkauslaatikot tilan säästämiseksi.

Juttu on julkaistu alun perin joulukuussa 2024.

Katso myös: Mihin roskikseen laitat tinan tai tähtisadetikut?

9:00 Katso videolta, miten juontaja Mikko Suursalmi selvisi jätteiden lajittelutestistä.

Lähde: Stena Recycling Oy, Martat