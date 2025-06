Vakavia tautitapauksia Suomessa – THL ja Ruokavirasto varoittavat: Käsittele multaa varoen!

Legionellatapauksia on todettu edelleen.

Toukokuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Ruokavirasto tiedottivat, että Uudellamaalla on tänä keväänä todettu muutamia legionellan aiheuttamia vakavia, tehohoitoon johtaneita keuhkokuumetapauksia ikääntyneillä. Tapauksissa multa oli ollut todennäköinen tartunnanlähde.

Tartuntatapauksia ilmenee edelleen, kertovat THL ja Ruokavirasto nyt tiedotteessaan.

Osa potilaista on sairastunut tehohoitoa vaativaan vakavaan keuhkokuumeeseen eli legionelloosiin.

Käsittelee multaa varoen

Ruokavirasto kehottaa käsittelemään erityisen varoen erilaisia kasvualustoja ja orgaanista ainesta sisältäviä maanparannusaineita, kuten puutarha- ja kukkamultia.

Legionellariski on sekä pakatuissa että pakkaamattomissa tuotteissa. Myös kotikompostin käsittelyssä kehotetaan olemaan varovainen.

– Legionellabakteereja on luonnostaankin maaperässä, eikä niiden sallitusta pitoisuudesta multatuotteissa ole tarkemmin säädetty lailla. Omilla toimilla voidaan pienentää sairastumisen riskiä, tiedotteessa sanotaan.

Kevään ja alkukesän aikana Suomessa on sairastunut useita 50–80-vuotiaita legionelloosiin. Henkilöt ovat olleet aiemmin terveitä. He ovat olleet tekemisissä mullan kanssa.

Yli puolet sairastuneista on joutunut tehohoitoon ja muutama on menehtynyt.

– Keväisin kasvualustojen ja orgaanista ainesta sisältävien maanparannusaineiden käsittely kotipuutarhoissa on hyvin yleistä. Vaikka riski vakavalle sairastumiselle altistuttaessa on hyvin pieni, on kaikkien hyvä noudattaa multa- ja kompostituotteiden käsittelyssä varovaisuutta.

Vähennä tartuntariskiä

Multaa käsitellessä voit vähentää tartuntariskiä esimerkiksi käyttämällä suojakäsineitä ja lopulta kädet pesemällä. Multapussi kannattaa myös avata niin, että suuaukko on poispäin kasvoista. Multaa tai kompostia voi myös kostuttaa alhaisella vedenpaineella, kuten vesikannun avulla.

Multapussit pitää säilyttää poissa auringosta, sillä korkea sisälämpötila on ihanteellinen legionellabakteerien lisääntymiselle.

Myös FFP-2 ja FFP-3-tason suojaimet suojaavat altistumiselta.

Legionellabakteereja esiintyy yleisesti pieniä määriä luonnon vesissä ja maaperässä, ja yleensä ihmiset sairastuvat, kun bakteerit lisääntyvät ja leviävät erilaisissa vesijärjestelmissä, joiden lämpötila on niille otollinen, kuten porealtaissa.

Lähde: THL ja Ruokavirasto