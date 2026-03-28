NHL:ssä Chicago Blackhawks taipui New York Rangersin vieraana maalein 1–6. Teuvo Teräväisen kuiva putki sai samalla jatkoa.

Vieraat aloittivat maalinteon ensimmäisen erän loppupuolella Nick Lardisin maalilla. Isännät tasoittivat pelin vain vajaa minuuttia myöhemmin J.T. Millerin toimesta.



New York ratkaisi pelin toisessa erässä, jossa kotijoukkue iski kolme maalia. Loppulukemat teki päätöserän loppupuolella Jonny Brodzinski, joka onnistui pelissä kahdesti maalinteossa.



Chicagon Teuvo Teräväinen pelasi kohtaamisessa lähes 14 minuuttia. Ottelu oli suomalaishyökkääjälle jo kahdeksas perättäinen ilman tehopisteitä. Koko kaudella hän on kerännyt tehot 13+19.



New York katkaisi voitolla kuuden ottelun tappioputkensa. Joukkue on valahtanut itäisen konferenssin viimeiseksi ja menettänyt mahdollisuutensa päästä pudotuspeleihin. Niin ikään vaikean kauden pelannut Chicago on voittanut kahdeksasta viime ottelustaan vain kaksi.



Yön toisessa ottelussa Detroit Red Wings haki vierasvoiton Buffalo Sabresista maalein 5–2.



Vieraat aloittivat ottelun väkevästi iskemällä avauserään kolme maalia. Kotijoukkueen kavennus nähtiin toisessa erässä, kun Tage Thompson onnistui maalinteossa.



Loppulukemat iski tyhjään maaliin vajaat kaksi minuuttia ennen ottelun päätöstä Patrick Kane.



Tappiosta huolimatta Buffalo taistelee edelleen itäisen konferenssin kärkipaikasta. Detroit puolestaan vahvisti voitollaan asemia kilpailussa konferenssin toisesta villi kortti -paikasta.