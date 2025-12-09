Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mukaan Terrafamen pitää hakea uuden louhoksen lupaa yhdessä yhtiön nykyisen, koko toimintaa koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan jatkamisen kanssa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) on hylännyt kaivosyhtiö Terrafamen hakemuksen uuden avolouhoksen perustamiseksi Kolmisoppi-järven alueelle Sotkamoon ja Kajaaniin.

Terrafame haki Kolmisopen maa-alueen louhintaa koskevaa lupaa toissa vuonna erillisenä kokonaisuutena, joka oli irrotettu yhtiön koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalouslupaprosessista. Kolmisopen vesialueen louhintaa koskeva lupahakemus taas oli tarkoitus jättää kuluvan vuoden lopussa.

Aluehallintovirasto sanoo tiedotteessaan, että Terrafamen nykyisen toiminnan ja Kolmisopen lupa-asiat on kuitenkin käsiteltävä yhdessä, jotta toiminnan vaikutukset voitaisiin arvioida kokonaisuutena.

Avi myönsi Terrafamen nykyiselle toiminnalle määräaikaisen ympäristö- ja vesitalousluvan kesäkuussa vuonna 2022. Lupaa koskevat valitukset ovat käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Avin mukaan Kolmisopen lupahakemuksen käsittely vaatisi monilta osin Terrafamen koko toimintaa koskevan vuoden 2022 lupapäätöksen muuttamista. Käytännössä avi katsoi, että Kolmisopen kaivoshanke kytkeytyy Terrafamen nykyiseen olemassa olevaan toimintaan niin merkittävästi, että se täytyy luvittaa osana yhtiön koko toimintaa koskevaa päälupaa.

Tavoitteena yhä aloittaa louhinta vuonna 2028