Valtio on päättänyt sijoittaa 65 miljoonaa euroa omistamaansa erityistehtäväyhtiö Finnish Minerals Groupiin Soklin kaivoshankkeen edistämistä varten.
Soklin kaivoshankkeelle annettavan rahoituksen kerrotaan kattavan vuosille 2026–2028 ajoittuvan esiselvitysvaiheen, jossa arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta.
Osana esiselvitystä Sokliin rakennetaan koelouhos ja koerikastamo.
Valtioneuvoston tiedotteen mukaan tarkoitus on tuottaa vuosina 2027–2029 fosfaatti- ja rautarikasteita sekä tutkia vermikuliitin, niobin ja harvinaisten maametallien tuotantomahdollisuuksia.
Vuosittaiset tuotantomäärät olisivat 15 000 tonnia fosfaattirikastetta ja 2 500 tonnia rautarikastetta.
Lue myös: Suomi avasi litiumkaivoksen Kaustiselle
"Esiintymä on poikkeuksellisen arvokas"
Itä-Lapin Savukoskella sijaitseva Soklin esiintymä on yksi Euroopan merkittävimmistä harvinaisten maametallien varannoista. Sen arvioidaan kattavan viidenneksen EU:n fosfaattitarpeista.
– Soklin esiintymä on poikkeuksellisen arvokas. Toteutuessaan hankkeella on suuri merkitys EU:n mineraaliomavaraisuuden kannalta. Valtio haluaa edistää vastuullista kaivos- ja jalostustoimintaa Suomessa, sanoo eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand (r.) tiedotteessa.
Tulevana keväänä on tarkoitus aloittaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Koetoiminnan käynnistämiselle on haettu erillistä lupaa, joka odotetaan saatavan kesällä.
Sokli on hakenut tammikuussa Euroopan komissiolta EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen mukaista strategista asemaa, josta komission odotetaan tekevän päätöksen kuluvan vuoden aikana.