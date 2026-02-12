Terrafamen kaivoksen ympäristölupa päättyy KHO:n päätöksellä kesäkuussa 2029, ja sen jätevesien juoksutusta rajoitetaan aiempaa tiukemmin.
Kaivosyhtiö Terrafamen ympäristölupa kaivostoiminnan jatkamiseen ja laajentamiseen Talvivaaran kaivospiirin alueella Sotkamossa päättyy kesäkuussa 2029.
Lisäksi jätevesien juoksuttamista poikkeustilanteissa lähialueen vesistöihin rajoitetaan. Ratkaisun teki korkein hallinto-oikeus (KHO) torstaina antamallaan ennakkopäätöksellä.
Oikeusasteet eri kannnoilla
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli myöntänyt yhtiölle ympäristöluvan toiminnan jatkamiseen ja sen olennaiseen muuttamiseen vuoteen 2030 saakka.
Vaasan hallinto-oikeus lyhensi luvan päättymään vuonna 2028. Hallinto-oikeus poisti lisäksi luvasta oikeuden johtaa poikkeustilanteissa jätevesiä Vuoksen vesistöön ja rajoitti jätevesien johtamista Nuasjärveen ja Oulujoen vesistöön.