Parkkosella ja Lampeniuksella oli hetki aikaa jutella medialle edessä ennen ylihuomista finaalia.

Suomen euroviisuedustajat Pete Parkkonen ja Linda Lampenius astelivat suomalaismedian eteen sateisessa Wienissä. MTV Uutisista paikan päällä olivat viisutoimittaja Katja Lintunen ja Katariina Kähkönen.

Kaksikko vastaili auliisti median esittämiin kysymyksiin parhaista tähänastisista hetkistä Itävallassa sekä levon tarpeesta.

Parasta on Parkkosen ja Lampeniuksen mukaan ollut ehdottomasti semifinaaliveto tiistaina. Lepoakin on kuulemma saatu, ja Petekin ehti vapaalla golfaamaan. Entä Lampenius?

– Kerran kävin hieronnassa, mitäs muuta olen tehnyt?

Parkkonen kuiskii vieressä shoppailusta.

– Niin joo, sitten kävin ostoksilla. Ja pitkiä kävelyitä olen tehnyt kaksi, Lampenius jatkaa.

Hengähdystaukoa tarvitaan kovan paineen alla, mutta myös sen puolesta, että kaksikon sosiaalisen median postilaatikot ovat aivan tukossa. Alkuun Lampenius vielä yritti vastailla kaikille tai ainakin mahdollisimman monelle, mutta urakka oli mahdoton.

– Ei niihin (kaikkiin) mitenkään pysty vastaamaan. Sitten tulee viestiä, että etteikö ne välitä. Me puhumme 500 miljoonan ihmisen kanssa joka päivä, Lampenius kertoilee.

Lampeniusten kotonakin jo alettiin "hermostua" Lindan jatkuvasta puhelimella olosta niin, että Lampeniuksen lapset ehdottivat ruutuaikaa äidilleen.

– Ihan koko perhe, mieskin, Lampenius vahvistaa.