Brasilia otti ensimmäisen voittonsa käynnissä olevissa MM-kisoissa, kun se kukisti Haitin maalein 3–0.
Ottelun tähtikaksikkona loisti Matheus Cunha ja Vinicius Junior. Cunha onnistui maalinteossa kahdesti avausjaksolla ja vei Brasilian 2–0-johtoon.
Cunhan jälkimmäisen maalin syöttänyt Vinicius naulasi loppulukemiksi 3–0 ensimmäisen puoliajan lisäajalla.
Brasilian supertähti Neymar ei ollut vieläkään joukkueensa kokoonpanossa. Pohjevammasta toipuva taituri palasi aiemmin tällä viikolla Brasilian harjoitusvahvuuteen.
Lohkon toisessa ottelussa Marokko otti 1–0-voiton Skotlannista.
Ratkaisumaali nähtiin jo 2. peliminuutilla, kun Ismael Saibari tykitti pallon vastustamattomasti Skotlannin verkkoon.