Röglen ja Växjön välisen välieräsarjan neljännessä ottelussa kiehui. Rögle eteni yhden kiinnityksen päähän finaaleista 4–1-kotivoitollaan.

Rögle pohjusti voittonsa hämmentävällä tehojaksolla avauserässä. Isännät iskivät kolme maalia 76 sekunnin ikkunassa.

Ottelu oli sarjan aiemmista peleistä poiketen erityisen kuuma, ja varsinkin sen toisessa erässä tunteet kiehahtivat. Jäähyjä sateli, ja Röglen Anton Bengtsson sekä Växjön Dennis Rasmussen ajettiin suihkuun tappelemisesta.

– Tuntui siltä, että toinen erä kesti kaksi tuntia, Röglen puolustaja Calvin de Haan kuvaili Aftonbladetille.

– Heidän (Växjön) piti yrittää jotain. He yrittivät päästä ihomme alle aloittamalla tappeluja vihellysten jälkeen, mutta ei tuollainen vaikuta meihin tässä vaiheessa.

Ennen toisen erän puoliväliä Mattias Göransson iski taululle 4–0-lukemat, mikä oli ratkaiseva niitti. Puolustaja Göransson oli ehtinyt pelata 62 ottelua ilman maalia.

Sarjan viides ja mahdollisesti ratkaiseva ottelu pelataan Växjössä torstaina. Växjön Eemeli Suomi on sarjan ainoa suomalaispelaaja.

Toisessa välieräsarjassa Skellefteå johtaa kuuden suomalaispelaajan edustamaa Luulajaa 3–1. Viides peli on ohjelmassa tänään Skellefteåssa, ja sitä voi seurata