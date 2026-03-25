Tässä ovat viimeiset kuvat kadonneesta Sini Vuoresta, 26 1:47 Dokumentissa kadonneen Sinin äiti matkustaa Tampereelle, jossa hänen tyttärensä nähtiin viimeisen kerran. Koko dokumentti MTV Katsomossa. Julkaistu 36 minuuttia sitten Terhi Romo terhi.romo@mtv.fi

Keravalainen Sini Vuori on ollut kadoksissa keväästä 2022 lähtien. Viimeinen havainto Vuoresta on tehty Tampereella ensimmäinen huhtikuuta 2022, missä hän tallentui valvontakameran kuviin. Keravalaisen Sini Vuoren katoamisesta tulee ensimmäinen huhtikuuta kuluneeksi neljä vuotta. Tapausta käsitellään MTV Katsomon dokumentissa Mitä tapahtui Sinille? Asian ytimessä.doc: Mitä tapahtui Sinille? Sini Vuori katosi jäljettömiin huhtikuussa 2022. Läheiset pohtivat edelleen, mitä Sinille tapahtui. Miksi hän päätyi Riihimäen sijaan Tampereelle? 22:04 Dokumentti on nyt nähtävissä maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla. Rikosylikonstaapeli Henri Baldauf kertoo dokumentissa, että Vuoren tapausta tutkitaan edelleen kadonneen henkilön tutkintana, eikä rikoksen osuutta ole voitu poissulkea.

– Kaikki toimet on edelleen käytössä ja kaikkia tehdään. Mitään ei ole poissuljettu, Baldauf kertoo.

Vihreäsilmäinen Sini Vuori on noin 156 cm pitkä, hoikka ja vaaleahiuksinen. Valvontakamerakuvissa näkyy, kuinka Vuori on Tampereen Hämeenkadun McDonaldsissa yksin.MTV

Mitä katoamispäivästä tiedetään?

Viimeinen havainto Vuoresta on katoamisyöltä Tampereen Hämeenkadun McDonaldsista, jossa hän tallentui valvontakameran kuviin. Läheiset pohtivat edelleen, mitä Vuori teki Tampereella.

Maaliskuun viimeisenä torstaina vuonna 2022 tuolloin 26-vuotias Sini Vuori oli Turussa ystävänsä luona. Hän oli sopinut äitinsä kanssa tulevansa yöksi Riihimäelle. Vuori asui itse Keravalla.

Junan piti olla myöhään perillä, joten Mättö jätti tyttärelleen avaimen pihalle piiloon. Aamulla, perjantaina ensimmäinen huhtikuuta, äiti huomasi, ettei tytär ollut saapunut.

Dokumentissa Milja Mättö lähtee Tampereelle. Vertaistukihenkilö Juha Peltolan kanssa he käyvät läpi poliisilta saatuja valvontakamerakuvia.

Dokumentissa Mättö käy McDonaldissa, missä hänen tyttärensä on nähty viimeisen kerran.

Mättö laittoi ensimmäisen viestin tyttärelleen samaan aikaan kun valmistautui töihin. Toisen viestin hän laittoi junasta aamuseitsemän aikoihin. Mätön mukaan viestit menivät perille.



Puolen päivän aikaan Mättö laittoi kolmannen viestin. Se ei enää mennyt perille.

– Ehkä häneltä oli silloin akku loppunut, Mättö pohtii dokumentissa.

Työpäivän aikana Mättö sai puhelun Vuoren ystävältä Turusta. Hän kertoi, ettei hänkään saa Vuorta kiinni ja menisi Keravalle katsomaan, olisiko hän kotona. Maanantaina Mättö meni poliisiasemalle tekemään katoamisilmoituksen.



Baldauf kertoi MTV Uutisille 20 päivää katoamisen jälkeen, että poliisilla oli tuolloin varmistamaton tieto siitä, että Vuori olisi nähty Tampereella. Tuolloin Baldauf kertoi, ettei Vuoren olinpaikkaa ole saatu selville puhelimen sijaintitietojen tai tilitietojen perusteella.

Myöhemmin poliisin saama valvontakameramateriaali osoitti, että Vuori oli Tampereen McDonaldsissa katoamisyönä noin klo 1.20.



Poliisi tarkasti myös vihjeitä, joiden mukaan Vuori olisi nähty Tampereen lähiseuduilla katoamisyön jälkeen, mutta turhaan.



Varmat havainnot loppuvat Tampereen McDonaldsiin.

Vihjeitä tarkistetaan

Mättö on kertonut tyttärensä katoamisesta sosiaalisessa mediassa. Julkaisut poikivat hänelle itselleen uusia vihjeitä. Näitä Mättö välittää poliisille.

– Aina sen jälkeen, kun sinä olet tehnyt Sinistä jonkun julkaisun sosiaaliseen mediaan tai asia on muuten noussut esille, niin kyllä sieltä yleensä aina vihje tai kaksi tai useampia on tullut, Baldauf kertoo Mätölle dokumentissa.

Dokumentissa Mättö soittaa rikosylikonstaapeli Baldaufille kysyäkseen, onko tapauksesta mitään uutta kerrottavaa. Oikealla Sinin sisko Inka Lehto.

Baldaufin mukaan vihjeitä on tarkistettu, mutta ne eivät ole vieneet tutkintaa ratkaisevasti eteenpäin. Poliisilla ei ole katoamisen syistä tai motiiveista tietoa.



Mättö on pohtinut, onko hänen tyttärensä voinut kadota omasta tahdostaan, onko sattunut joku onnettomuus vai voisiko hänen tyttärensä olla joutunut rikoksen uhriksi.

– Toivon, että Sini olisi kadonnut omaehtoisesti ja olisi elossa, mutta pitää tunnustaa, että voi olla käynyt toisinkin, Mättö pohtii.

Kaikki mahdolliset havainnot ja tiedot on pyydetty kertomaan Itä-Uudenmaan poliisin puhelinnumeroon 0295 436 442 tai sähköpostitse vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi.

