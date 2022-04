Sini Vuori, 26, on ollut kateissa jo kolme viikkoa – hävisi jäljettömiin Turusta: "Kovasti toivon, että hän voi vielä löytyä"

Poliisi tiedotti kadonneesta keravalaisesta 26-vuotiaasta Sini Vuoresta eilen. Nainen on ollut kateissa jo kolme viikkoa. Viimeinen havainto tehtiin 1. huhtikuuta Turussa.

Poliisi on saanut tietoja, joiden perusteella Vuori olisi matkustanut katoamisensa aikaan Turusta Tampereelle. Rikosylikonstaapeli Henri Baldauf Itä-Uudenmaan poliisista kertoo, että poliisi pyrkii edelleen saamaan vahvistuksia naisen liikkeisiin.

– Meillä on vielä osittain varmistamaton tieto siitä, että hän olisi ollut Tampereella. Sitä tässä selvittelemme.

– Epäilemme kuitenkin, että hän on matkustanut Turusta Tampereelle. Emme ole saaneet muita havaintoja eikä muuta ole selvinnyt.

– Tässä on kaikki mahdolliset keinot käytetty. Jos niiden avulla ei saada mitään juttua edistävää tietoa, käännytään sitten yleensä tiedottamisen puoleen.

Poliisi toivoo vihjeitä yleisöltä

Poliisin käsitys on, että Vuori on lähtenyt Turusta matkaan yksin. Poliisilla ei ole tietoa siitä, onko Vuoren ollut tarkoitus tavata Tampereella joku. Tiedossa ei ole, minne Vuori on ollut matkalla tai päätynyt.