Sini Vuori katosi jäljettömiin 26-vuotiaana huhtikuussa vuonna 2022. MTV Katsomon Mitä tapahtui Sinille? -dokumentissa Milja-äiti kertoo lähes neljä vuotta kestäneestä piinasta.

Maaliskuun viimeisenä päivänä 2022 Milja Mätön puhelin soi. Tytär Sini oli ollut ystävänsä luona Turussa ja kysyi, voisiko tulla äidin luo yöksi Riihimäelle. Äiti muistelee, että puhelussa Sini oli hieman hermostuneen oloinen.

– Ei se herättänyt minussa huolta. Olin iloinen, että hän halusi tulla kotiin.

Miljalla oli lämpimät välit esikoiseensa. Toisinaan kului muutama viikko ilman yhteydenpitoa, mutta aina, kun he tapasivat, muistutti Milja tytärtään siitä, kuinka rakas hän oli. Kotiin Sini oli aina tervetullut.

Katoamisen aikaan Sini asui Keravalla, kävi osa-aikatöissä ja haaveili musiikin tekemisestä. Milja-äiti kuvailee tytärtään hyvin sosiaaliseksi.

Puhelun jälkeen Milja petasi tyttärelleen paikan sohvalle, piilotti avaimen pihalle ja kävi nukkumaan. Niin teki myös muu perhe, sillä seuraavana päivänä oli työpäivä ja Inka-siskollakin olisi koulua.

Milja oli varoitellut Siniä, ettei kotona välttämättä olisi ketään hereillä, kun hän saapuisi. Turusta saapuvan junan oli tarkoitus olla Riihimäellä vasta puolenyön aikaan.

Asian ytimessä.doc: Mitä tapahtui Sinille? Sini Vuori katosi jäljettömiin huhtikuussa 2022. Katoamisesta tulee pian neljä vuotta. Läheiset pohtivat edelleen, mitä Sinille tapahtui. Miksi hän päätyi Riihimäen sijaan Tampereelle?

Miksi Sini ei tullut kotiin?

Aamulla Sinin sänky oli koskematon. Milja etsi eteisestä Sinin kenkiä. Myös piiloon jätetty avain oli paikallaan.

– Ensiksi ajattelin, että Sini on varmaan jo lähtenyt. Kun katsoin tarkemmin, tajusin, ettei hän ole ollutkaan täällä.

Milja laittoi ensimmäisen viestin tyttärelleen samalla kun valmistautui töihin. Toisen viestin hän laittoi junasta aamuseitsemän aikoihin.

– Ne viestit menivät vielä perille. Näin, että siihen tulivat siniset väkäset.

Puolen päivän aikaan Milja laittoi kolmannen viestin. Se ei enää mennyt perille.

Työpäivän aikana Milja sai puhelun Sinin ystävältä Turusta. Ystävä kertoi, ettei hänkään saanut Siniä kiinni ja että menisi Keravalle katsomaan, olisiko hän kotona.

Sinin koti oli tyhjä.

Yksi kysymys vaivaa lähipiiriä

Maaliskuun viimeisenä iltana 2022 Sini lähti ystävänsä luota Turusta tarkoituksenaan mennä äitinsä luo Riihimäelle. Viimeinen varma havainto Sinistä on kuitenkin Tampereelta aamuyöllä.

Noin kolme viikkoa katoamisen jälkeen poliisi sai vihjeitä, joiden mukaan Sini olisi nähty Tampereella. Poliisi sai vahvistettua valvontakameroiden kuvista, että Sini oli nähty Hämeenkadun McDonaldsissa samana yönä, jona hänen piti mennä äidilleen.

Yksi kysymys vaivaa Miljaa edelleen. Se, miksi ihmeessä Sini päätyi Riihimäen sijaan Tampereelle.

Milja muistaa, että Sini joskus vitsaili sillä, pitäisikö hänen kääntää elämänsä suunta. Hän oli pohtinut ääneen, voisiko Tampere olla mukava paikka asua. Milja tietää myös, että Sini kävi Tampereella kerran treffeillä.

Äiti on pohtinut, olisiko Sini voinut torkahtaa junassa ja päätyä Tampereelle vahingossa. Kaikki selitykset tuntuvat kuitenkin löyhiltä.

– Olen miettinyt paljon sitä, miksi hän päätyi sinne. Ei hänellä tietääkseni ollut ystäviä siellä, eikä mikään viitannut siihen, että hänellä olisi ollut syytä matkustaa sinne.

"En kyennyt liikkumaan"

Noin viikko tyttärensä katoamisen jälkeen Milja kertoo menneensä täysin toimintakyvyttömäksi. Hän ei muista ensimmäisestä vuodesta juuri mitään. Arki muuttui selviytymistaisteluksi.

Myös muu perhe kärsi: Miljan puoliso uppoutui töihin ja Sinin isoäiti sai stressin vuoksi verenpainelääkityksen. Inka-sisko ei muista katoamisvuodesta juuri mitään.

– Tuntui kuin joku olisi laittanut pakkopaidan päälle. En kyennyt edes liikkumaan.

Muutama viikko katoamisen jälkeen perhe kävi Sinin asunnolla katsomassa, josko katoamiselle löytyisi selitys. Mitään ei kuitenkaan löytynyt.

Asunnosta haetut tavarat ovat nyt mustissa jätesäkeissä Inka-siskon kotona.

– Inka otti varmuuden vuoksi siskonsa tavaroita mukaan, jos pahin sattuisi. Ja hyvä, että otti, koska pahin todella tapahtui.

Täyteen piirretyt vihkojen sivut muistuttavat Sinin taiteellisuudesta. Hän maalasi, piirsi ja kirjoitti laulujen sanoja. Tavaroiden seasta löytyneet näyttävät korut kuvaavat hyvin Sinin vintage-tyyliä.

Huhtikuussa tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Sini on viimeksi nähty. Katoamisen vuosipäivän lähestyessä Miljan oireet pahenevat, muisti heikkenee ja fyysinen ahdistus lisääntyy.

Milja on saanut vertaistukea Juha Peltolalta. Juhan poika Jussi oli yhdeksän vuotta kadoksissa ennen kuin löytyi kuolleena.

Milja kertoo, että vertaistuki on ollut korvaamatonta. Ahdistuksen hetkellä auttaa, että Juha tietää puolesta sanasta, mistä on kyse. Myös huumori ja nauru ovat olleet tärkeitä selviytymiskeinoja.

Epätietoisuus on henkistä helvettiä

Miljan mukaan epätietoisuus on pahinta, mitä voi kokea. Varsinaista surutyötä ei voi aloittaa, kun ei tiedä, mitä on tapahtunut. Hän kuvaa tilannetta henkiseksi helvetiksi.

Milja on pohtinut, onko Sini voinut kadota omasta tahdostaan, onko sattunut joku onnettomuus vai voisiko hänen tyttärensä olla joutunut rikoksen uhriksi.

Vaikka Milja ei keksi, miksi Sini olisi halunnut kadota omasta tahdostaan, hän pitää kaikkia vaihtoehtoja yhtä todennäköisinä.

– Puhun Sinistä preesensissä, koska pidän toivoa yllä. Minulle hän on edelleen hengissä.

Milja kertoo pitävänsä toivoa yllä. Hän sytyttää edelleen kynttilän pihalle toivon merkiksi ja kirjoittaa viestejä Sinille Facebookiin ja Instagramiin, etenkin merkkipäivinä.

Perhe pitää Siniä puheissa mukana, muistelee yhteisiä hetkiä ja juhlii myös Sinin syntymäpäiviä yhdessä. Viimeksi viime kesänä, kun Sini täytti 30 vuotta.

– Meillä oli kakkua ja skumppaa. Sellaisia asioita, joista Sini olisi tykännyt, Milja muistelee.

Milja kirjoitti myös Sinille myös syntymäpäivätoivotuksen Instagramiin, jotta Sini tietäisi, että hänestä välitetään edelleen.

– Siinä luki: Rakas Sini, paljon onnea 30- vuotispäivänä. Juhlimme sinua ja toivoimme niin, että olisit paikalla juhlimassa meidän kanssa. Olet meille hirveän tärkeä. Toivottavasti vielä näemme, otetaan sitten uudet juhlat, Mättö kertoo dokumentin kuvauksissa.

Vihjeitä Sinistä tulee yhä satunnaisesti, ja jokainen niistä herättää toivon. Milja saa vinkkejä sosiaalisen median kautta ja välittää ne poliisille. Vaikka vihjeet eivät ole tuottaneet tulosta, Miljasta on ollut lohdullista huomata, kuinka ventovieraat ihmiset välittävät.

– Jokainen vihje herättää toivon. On ihanaa, että ihmiset pitävät silmänsä auki ja välittävät.



Perhe ei halua julistaa Siniä kuolleeksi, vaikka viiden vuoden jälkeen se olisi mahdollista.

– Niin kauan kuin ei ole selvyyttä, on toivoa, Milja kommentoi.