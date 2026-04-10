Tässä ovat Radiogaalan ehdokkaat vuonna 2026.
Vuoden 2026 Radiogaala järjestetään perjantai-iltana 10. huhtikuuta Espoossa Hydridiarena Hypessä.
Tilaisuus kokoaa yhteen radio-, media- ja musiikkialan tekijät juhlistamaan vuoden merkittävimpiä saavutuksia kaupallisessa radiossa.
RadioGaalan yleisöäänestyksessä annettiin tänä vuonna yhteensä 100 000 ääntä.
Shortlistalle pääsivät yleisöäänestyksessä kymmenen eniten ääniä saanutta radiojuontajaa ja radio-ohjelmaa valtakunnallisista ja paikallisista radioista.
Yleisöäänestyksen voittajat julkistetaan gaalassa.
Kolmena edellisenä vuotena vuoden radiojuontajaksi valittu Niko Saarinen on jälleen ehdolla vuoden radiojuontajaksi.
Viime vuonna lanseerattu NRJ Aamu Saarinen Shöy kilpailee myös vuoden radio-ohjelman palkinnosta.
Samasta aamuohjelmasta tuttu Mari-Prinsessa Ståhlhammar on puolestaan ensimmäistä kertaa noussut yleisöäänestyksessä kymmenen suosituimman radiojuontajan joukkoon.