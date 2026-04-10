Radiogaalassa palkitaan vuosittain alan tekijöitä ja mieleenpainuvimpia saavutuksia. Tänä vuonna palkinnot jaetaan Hybridiarena Hypessä Espoossa 10. huhtikuuta.
MTV Uutiset on paikalla gaalan punaisella matolla ja jututtaa kiinnostavia radiomaailman ihmisiä MTV Uutiset Livessä noin kello 17 alkaen. Näet livelähetyksen tästä artikkelista. Punaisella matolla gaalavieraita haastattelevat toimittajat Alexia Tänav ja Katja Lintunen.
Illan aikana jaetaan RadioAwards-kilpailun palkinnot sekä palkitaan RadioGaalan yleisöäänestyksen voittajat eli vuoden radiojuontaja ja radio-ohjelma valtakunnallisista ja paikallisista kategorioista.
Lavalle nousevat illan aikana emma & matilda, Ahti, Tommi Läntinen, Sara Siipola sekä Neon 2. Tapahtuman juontavat Katja Ståhl sekä Paula Noronen.