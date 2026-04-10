Niko Saarinen esitteli sosiaalisessa mediassa gaalatyylinsä.
Mediapersoona Niko Saarinen suuntaa perjantai-iltana 10. huhtikuuta radioalan parhaimmistoa palkitsevaan Radiogaalaan. Saarinen jakoi Tiktokissa seuraajilleen kuvan gaalatyylistään jo ennakkoon.
– Radiogaala soitti ja pyysi käymään. Voidaanko antaa hetki Sami Eskelisen suunnittelemalle asulle? hän kirjoittaa videonsa yhteydessä.
Tummanpuhuvan pöyhkeä tyyli sai kehuja radiojuontajan seuraajien keskuudessa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Saarinen palkittiin viime vuonna kolmannen kerran peräkkäin vuoden radiojuontajana. Hän on ehdolla gaalassa myös tänä vuonna. Myös Saarisen NRJ Aamun Saarinen Shöy kilpailee vuoden radio-ohjelman palkinnosta.
– Niin tyylikäs! Kelpaa pokkailla pokaalit himaan, somessa kommentoidaan.
– Hyvä asu mennä pokkaamaan pokaaleja, toinen komppaa
– Kunnon veska mukaan, että saatte kuljetettua kaikki teille kuuluvat pystit kotiin. Mukavaa iltaa.