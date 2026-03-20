Suomen elokuva-alan Jussi-palkinnot jaetaan tänään.
Vuoden parhaiden elokuvien ja roolisuoritusten juhla nähdään tänään illalla. Vuoden elokuvaksi ovat ehdolla 100 litraa sahtia, Jossain on valo joka ei sammu, Sisu 2, Orenda sekä Valitut.
Parhaan ohjaajan pystiä tavoittelevat elokuvan 100 litraa sahtia ohjannut Teemu Nikki, Jossain on valo joka ei sammu -elokuvan ohjaaja Lauri-Matti Parppei sekä Sisu 2 -elokuvan ohjannut Jalmari Helander.
Pääosa-Jussista kamppailevat Jonna Järnefelt elokuvasta Huutamisen taito, Samuel Kujala elokuvasta Jossain on valo joka ei sammu ja Jessica Grabowsky Valitut-elokuvasta.
Varsinaisia Jussi-patsaita jaetaan 17:ssä kategoriassa. Niiden lisäksi gaalassa jaetaan muun muassa palkinto yleisön suosikkielokuvalle, elämäntyöpalkinto Betoni-Jussi sekä ensimmäistä kertaa jaettava kansainvälinen läpimurto -palkinto.
Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä Jussi-gaala alkaa kello 19.30. Se nähdään suorana MTV3-kanavalla sekä MTV Katsomossa.