Gogi Mavromichalis vitsaili viime vuoden Jussi-juontonsa kirvoittamista otsikoista.
Vuoden parhaat elokuvat ja elokuvantekijät palkitaan Jussi-gaalassa perjantaina 20. maaliskuuta.
Gaalan juontaa jo toista vuotta putkeen Gogi Mavromichalis. Juontaja korkkasi gaalalähetyksen vitsailemalla viime vuoden gaalajuonnoistaan nousseesta kritiikistä.
– Viime vuonnahan Jussi-gaala sai poikkeuksellisen paljon näkyvyyttä mediassa. Se on tosi hyvä juttu se. Minulle on sydämen asia, että elokuva-alan tärkeä viesti näkyy isosti otsikoissa, Mavromichalis sanoi.
Mavromichalisin taustalla olevalle näytölle heijastettiin viime vuoden Jussi-juonnoista nousseita otsikoita.
– "Gogin vitsit tyrmistyttävät tv-katsojia", "Gogi Mavromichalis raivostutti Jussi-gaalan katsojat", "Gogi murjaisi seksivitsin lastenelokuvasta". Se oli hyvä vitsi mielestäni, sori, hän sanoi.
– Arvoisat elokuva-alan ammattilaiset, ei tarvitse kiittää. Tein tämän kaiken teitä varten, hän jatkoi.