Tässä ovat Ensitreffit alttarilla -parit!

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa alttarille astelee neljä paria. Tässä ovat uuden kauden parit!

Ensitreffit alttarilla -ohjelman avausjaksossa tutustutaan sinkkuihin, joiden toiveena on löytää tosi rakkaus. Ohjelman uudistuneessa asiantuntijakolmikossa nähdään psykologi Iida Mäkikallio, seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen sekä edelliskausilta tuttu pariterapeutti Hanna Myllymaa.

Ensimmäisessä jaksossa paljastuu, että tällä kaudella asiantuntijat ovat ottaneet riskejä.

– Tällä kaudella ajattelin, että siellä on tehty reippaitakin riskejä ja haastetaan mukaan lähtijöitä. Ei lähdetä mätsäämään sellaisen ihmisen kanssa, jollaisia heillä on aina ollut kumppanina, Myllymaa kertoo ohjelmassa.

Tässä ovat Ensitreffit alttarilla -ohjelman parit:

Elisa ja Matti

Matti, 41, Espoo

Espoolainen Matti on musiikkialan moniottelija, jonka elämän keskiössä on luovuus ja sisällä soivat laulut. Tultuaan parikymppisenä isäksi musiikin lisäksi juuri isyys on määrittänyt hänen identiteettiään isosti. Nyt edessä onkin uusi risteyskohta – kun lapset ovat jo lentämässä pois pesästä, on hyvä hetki pysähtyä itsensä ääreen ja pohtia, olisiko juuri nyt otollinen aika tavata elämänsä rakkaus.

Matti on tunnettu hauskuudestaan, herkkyydestään ja toimeliaisuudestaan. Vaikka musiikki vie valtaosan myös miehen vapaa-ajasta, ovat urheilu ja luonto erittäin lähellä hänen sydäntään. Uusimpiin harrastuksiin kuuluu esimerkiksi retkeily.

Muutaman vuoden sinkkuna ollut mies toivoo puolisokseen ihmisen, jolla on omia intohimoja ja on ennen kaikkea mukava. Hyvää parisuhdetta hän kuvaa näin: ”Loputtomia mielenkiintoisia keskusteluista ja läheisyyttä – en keksi, mitä muuta yksi ihminen voisi elämäänsä haluta”.

Elisa, 40, Tampere

Tamperelainen Elisa on nainen, jolle elämä on yksi iso leikkikenttä täynnä uusia ideoita ja mahdollisuuksia. Arkkitehtiopintojaan viimeistelevä Elisa on muuttanut elämänsä aikana 23 kertaa, ja erilaisia ammattejakin on plakkarissa jo monta, aina vaatetusalan artesaanista laivakokkiin. Hyvä ruoka ja ruuanlaitto onkin Elisalle yksi elämän eliksiireistä. Paras paikka rentoutumiselle on sauna, jossa aikaa voi vierähtää viikoittain yli kymmenen tuntia.

Tärkein arvo Elisalle on vapaus – hän on hyvällä tavalla ikuinen ’etsijä’, joka haluaa aidosti elää itsensä näköistä elämää. Suorasanaisena tunnettu nainen uskaltaa myös haastaa niin normeja kuin mielipiteitä, eikä mikään keskustelu tunnu hänestä liian vaikealta.

Puolisokseen Elisa haluaa miehen, joka ei pelkää elämää vaan nauttii sen väreistä sydän läikkyen. Myös keskustelutaitoja täytyy löytyä ja läheisyyden on oltava tärkeää, sillä kosketus on Elisan rakkauden kieli. Haaveissa siintää ihminen, jonka kainaloon voi käpertyä ihastelemaan auringonlaskuja nauru vatsanpohjassa kipristellen.

Katri ja Janne

Katri, 35, Kerava

Keravalainen Katri on vauhdikas, nauravainen ja sosiaalinen tyyppi, jonka käsistä ohjat eivät tipahda tiukassakaan paikassa. Hätäkeskuksessa työskentelevä nainen onkin tottunut jo ammattinsa puolesta ottamaan tilanteen haltuun, ja on kaikin puolin nopea ja tekevä ihminen. Vaativan työn vastapainona Katri harrastaa intohimoisesti alamäkipyöräilyä, ja kotoa löytyy myös kaksi rakasta koiraa.

Luonteeltaan Katri on rento ja välittävä, mutta osaa myös vaatia haluamiaan asioita. Kolhut rakkauselämässä ovat tehneet Katrista varovaisen, ja aiemmat suhteet ovat ajautuneet helposti kaveriasteelle Katrin toimesta.

Kuusi vuotta sinkkuna ollut nainen ei tarvitse puolisoa täydentämään jo valmiiksi hyvää elämäänsä, mutta ajattelee, että yhteinen jaettu elämä on parhaimmillaan vielä jotain enemmän. Kumppanikseen Katri haluaa miehen, jolla on rento ja positiivinen elämänasenne, ja jonka rauhalliseen olemukseen nopeatempoinen keravalainen voi vauhdinhurmassaan turvata.

Janne, 36, Tampere

Tamperelainen Janne on sydämellinen ja lämmin perheenisä, jonka elämän tärkein asia ovat kaksi ihanaa tytärtä. Vakuutusmyyjänä työskentelevä mies on sydänjuuriaan myöten Ilveksen fani. Lempijoukkueen kannustamisen lisäksi vapaa-aika kuluu kuntoillessa sekä lasten ja koiravanhuksen kanssa touhutessa.

Käänteentekevin hetki Jannelle on ollut pikkuveljen yllättävä kuolema kymmenisen vuotta sitten, joka veti rajalinjan Jannen elämään: on aika ennen ja jälkeen veljen kuoleman. Suuri menetys opetti elämän haurauden ja muistutti, että joka hetki kannattaa elää täysillä itsensä näköistä elämää.

Noin vuoden verran sinkkuna ollut mies on oppinut aiemmista parisuhteistaan, että omista rajoista ja omasta ajasta on pidettävä kiinni. Puolisokseen Janne toivoo nyt hauskaa, älykästä ja sporttista naista, jonka kanssa pääsee jakamaan ihan tavallista hyvää arkea.

Iina ja Mikko

Mikko, 34, Vantaa

Vantaalainen Mikko on omien mielipiteidensä takana seisova älykkö, jolta löytyy pilkettä silmäkulmasta. Kiinteistö- ja rakennusalalla koulutuskoordinaattorina työskentelevä mies rakastaa oppia uutta ja haluaa kehittää jatkuvasti itseään. Tämän hetken intohimona on dartsin treenailu ystävien kera.

Mikko on ollut nuorena osallisena Jokelan kouluampumisessa, joka on vaikuttanut ratkaisevasti siihen, millainen hän on nyt – hän tietää vahvasti kuka on ja mitä elämältään haluaa. Ulkomailla asuttujen vuosien jälkeen hän kokee olevansa hyvässä paikassa elämässään, josta puuttuu vain yksi asia: oma rakas.

Viisi vuotta sinkkuna ollut Mikko viehättyy älykkäistä naisista, joissa palaa halu uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Hän arvostaa spontaaniutta ja elämään heittäytymistä, ja toivoo samaa piirrettä myös kumppaniltaan. Ennen kaikkea hän haluaa olla myös itse hyvä puoliso sydämenvalitulleen.

Iina, 28, Tampere

Iina kuvaa itseään "lujaksi, itsenäiseksi naiseksi, joka on kuitenkin aika pehmoinen". Aiemmin sairaanhoitajana työskennellyt tamperelainen on alanvaihtaja, joka opiskelee nyt biotuotemekaniikan insinööriksi. Kotinsa Iina jakaa kahden rakkaan kissan kanssa.

Vapaa-ajallaan Iina rakastaa käsillä tekemistä ja on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Ihmisenä hän on lempeä, empaattinen ja lämmin, mutta reaktioissaan usein nopea. Konfliktitilanteissa Iina voi tulistua helposti, mutta leppyy saman tien.

Sinkkuutta Iinalla on takana nyt noin vuoden verran. Hän viehättyy älykkäistä, kohteliaista ja keskustelutaitoisista ihmisistä, ja haluaa puolison, joka seisoo omilla jaloillaan ja pystyy ottamaan vastuuta – äidin roolia Iina ei parisuhteessa enää halua. Toiveissa on tasa-arvoinen suhde ja kumppani, jonka kanssa voi tuntea syvää yhteyttä sekä perustaa myöhemmin perheen.

Julia ja Arttu

Arttu, 35, Imatra

Imatralainen Arttu on tunnettu ystävällisyydestään ja suuresta sydämestään. Artulla on kaksi lasta, ja tärkeintä hänelle onkin olla pojilleen maailman paras isä. Logistiikka-alalla työskentelevä mies rentoutuu parhaiten perheen mökillä kalastaen ja ulkoilmaelämästä nauttien.

Arttu on ollut sinkkuna noin vuoden verran. Yksi suurimmista syistä tähän on kohtaamattomuus – pieni paikkakunta ja miesvaltainen ala eivät juuri tarjoile uusia tuttavuuksia, ja toisaalta aikuisiällä on ylipäänsä vaikeampi tutustua uusiin ihmisiin. Nyt toiveena olisikin löytää asiantuntijoiden avulla oma sielunkumppani.

Puolisoltaan Arttu toivoo avoimuutta, kiltteyttä ja samankaltaista arvomaailmaa, jossa perheellä sekä muiden auttamisella ja huomioonottamisella on iso rooli. Haaveissa on liikunnallinen arki, johon mahtuvat mukaan niin Artun lapset kuin iso ripaus romantiikkaa.

Julia, 32, Turku

Turkulainen Julia on päämäärätietoinen ja positiivinen tyyppi, josta ei puutu pippuriakaan – oma perhe kutsuu häntä leikkisästi Pikku Myyksi. Ammatikseen Julia asentaa autojen tuulilaseja ja tarvittaessa häneltä luonnistuu koulutuksensa puolesta myös talon rakentaminen. Vapaa-aikaansa Julia viettää urheilun ja musakeikkojen parissa sekä perheen ja ystävien seurasta nauttien.

Parisuhderintamalla Julialla on kurjia kokemuksia aiemmista kumppaneista, jotka eivät ole pystyneet sitoutumaan lupauksistaan huolimatta. Aiemmissa suhteissaan hän on ollut vahvasti toisten kannattelija, ja omien rajojen hahmottaminen on ollut hänelle vaikeaa.

Pari vuotta sinkkuna ollut Julia toivoo tulevalta puolisoltaan maalaisjärkeä, elämänmyönteisyyttä sekä vahvaa sitoutumista prosessiin ja parisuhteeseen. Haaveissa on, että rinnalle löytyy tiimipeluri, jonka kanssa seistään vahvasti rinnakkain ja samaan suuntaan katsoen – ehkäpä koko loppuelämä.