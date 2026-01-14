Neljä maailmanmestaruutta keilannut Essi Pakarinen lienee Vuoden urheilija -ehdokkaista suurelle yleisölle tuntemattomin. Hän iloitsee, että keilailu saa näkyvyyttä Urheilugaalassa.
Aleksander Barkov ja Lauri Markkanen eivät urheilupiireissä esittelyjä kaipaa, mutta neljästä maailmanmestaruudestaan huolimatta Pakarinen on Vuoden urheilija -ehdokkaista todennäköisesti tuntemattomin. Maaliskuun alussa 27 vuotta täyttävä kouvolalainen toivoo, että hänen lajinsa keilailu saisi torstain Urheilugaalassa näkyvyyttä.
– Toivottavasti olen äänestyksissä mahdollisimman korkealla, Pakarinen ennakoi Keilailuliiton mitalikahveilla viime viikolla.
Pakarinen on Vuoden urheilija -tittelin lisäksi ehdolla sykähdyttävin urheiluhetki -kategoriassa ja pääsee juhlistamaan lajin menestysvuotta tutussa seurassa. Urheilugaalaan on kutsuttu Hongkongissa marras-joulukuussa yhteensä kuusi mitalia kahmineet suomalaiset.
MM-kisoissa Pakarinen aloitti kisat voittamalla henkilökohtaisen singlen, jatkoi parikilpailun mestariksi Peppi Konsterin parina ja triokilpailun voittoon Konsterin ja Ani Juntusen kanssa. Kisat kruunasi Pakarisen all events -mestaruus.
Lonkkaleikkaus hidasti kehitystä huipulle
Imatralta lähtöisin oleva Pakarinen kiilasi maailman keilailueliittiin tavallaan yllättäen, vaikka enteet olivat lajipiirin tiedossa jo vuosia aiemmin. Pakarinen keilasi naisten SM-kultaa vuosina 2022 ja 2023 ja voitti arvokisadebyytissään Euroopan mestarien cupin Tshekissä vuonna 2022. Vastaavassa kisassa viime syksynä voittoa juhli Emma Palermaa vain 15-vuotiaana.