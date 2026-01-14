Imatralta lähtöisin oleva Pakarinen kiilasi maailman keilailueliittiin tavallaan yllättäen, vaikka enteet olivat lajipiirin tiedossa jo vuosia aiemmin. Pakarinen keilasi naisten SM-kultaa vuosina 2022 ja 2023 ja voitti arvokisadebyytissään Euroopan mestarien cupin Tshekissä vuonna 2022. Vastaavassa kisassa viime syksynä voittoa juhli Emma Palermaa vain 15-vuotiaana.

MM-kisoissa Pakarinen aloitti kisat voittamalla henkilökohtaisen singlen, jatkoi parikilpailun mestariksi Peppi Konsterin parina ja triokilpailun voittoon Konsterin ja Ani Juntusen kanssa. Kisat kruunasi Pakarisen all events -mestaruus.

– Maajoukkuetasolle yltäminen kesti lonkan kuntouttamisen takia kauan. Nyt siitä työmäärästä on saanut palkintoja, Pakarinen tuumasi maailmanmestaruuksistaan.

Apuraha kirkasti arvostusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Pakariselle hiljattain maksimisumman eli 24 000 euron kaksivuotisen urheilija-apurahan, joka helpottaa MM-voittajankin arkea. Pakarisen ja neljän muun keilaajan apurahat kirkastavat lajin asemaa Suomessa.

Lajissa menestykseen ei riitä, että osaa heittää palloa tarkasti kymmenen keilan patteriin. Keilaajan pitää myös lukea rataoloja ja oman pallonsa liikettä, jotka voivat muuttua sen mukaan, miten rata on öljytty ja miten öljy kisan aikana kuluu.