Italialaisnäyttelijä Monica Bellucci antoi tyttärensä kanssa haastattelun Vogue-lehdelle.
Italialaisnäyttelijä Monica Bellucci, 61, esiintyy Italian Vogue-lehden harvinaisessa haastattelussa yhdessä nuorimman tyttärensä Léonie Casselin kanssa. 15-vuotias Léonie poseeraa myös lehden kansikuvassa.
Molemmat jakoivat Instagram-tileillään otoksia lehden kuvauksista. Kuvien kommenttikentässä seuraajat kiinnittivät huomiota kaksikon yhdennäköisyyteen.
Belluccilla on ex-puolisonsa Vincent Casselin kanssa myös toinen tytär, 21-vuotias Deva Cassel.